Oba týmy před reprezentační přestávkou remizovaly 0:0, tentokrát se však bezbrankový scénář neopakoval – Alavés totiž otevřel skóre už ve druhé minutě. Antonio Blanco převzal míč na vlastní polovině a vyslal milimetrově přesný křížný pas na Ángela Péreze, který si míč zpracoval a vypálil k bližší tyči. Blanco měl blízko k další asistenci i těsně před patnáctou minutou, když jeho přízemní centr směřoval na přední tyč, ale Toni Martínez svůj pokus mezi tři tyče neusměrnil.
První poločas byl jednoznačně v režii domácích, kteří měli blízko ke zvýšení náskoku ve 34. minutě díky parádnímu pokusu Lucase Boyého. Útočník Alavésu poté, co na půlící čáře obral o míč Marca Casada, zkusil štěstí z dálky a pořádně protáhl Lea Romána, který ale dokázal míč konečky prstů vyrazit. Přes jasnou převahu domácích se stav utkání těsně před pauzou vyrovnal: Pierre-Emerick Aubameyang dostal přihrávku do pravého křídla a po jeho pokusu o zpětnou přihrávku si Nahuel Tenaglia srazil míč do vlastní sítě.
Domácí v dominanci pokračovali i po přestávce a necelých deset minut po začátku druhé půle měli příležitost vzít si vedení zpět poté, co Mario Soriano zahrál v pokutovém území rukou. Boyé se postavil k penaltě, ale Román jeho pokus skvělým skokem k levé tyči zneškodnil. Alavés se však nenechal odradit, nadále hrozil a po hodině hry se skutečně znovu ujal vedení. Boyé napravil své zaváhání z pokutového kopu, když si v šestnáctce naskočil na Pérezův centr a hlavou skóroval.
Hosté kromě šťastného vyrovnání branku Antonia Sivery téměř neohrozili, což domácím umožnilo v klidu dohrát závěrečnou půlhodinu. Když se A Coruňa v nastavení tlačila za vyrovnáním, definitivní tečku za zápasem udělal Denis Suárez, který po Boyého sólu středem hostující obrany doklepl míč do prázdné brány.