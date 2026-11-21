Začátek utkání vyšel lépe hostům, kteří se ujali vedení už ve čtvrté minutě. Rohový kop Michala Sadílka propadl až k Chytilovi, který odrazem od stehna rozvlnil síť.
Hanáci o sobě dali poprvé vědět v sedmé minutě, kdy Ahmad Ghali oslovil přesnou kolmicí Jáchyma Šípa. Jeho tvrdý pokus však zneškodnil Jakub Markovič. Slávisté si další šanci vypracovali ve 13. minutě, David Jurásek předložil balon pod sebe na Angeho N’Guessana. Francouzský stoper se odhodlal k dalekonosné střele, kterou však konečky prstů vyrazil nad břevno Jan Koutný.
Po hlušší pasáži přišla další možnost slávistů ve 25. minutě. Míč po rohu skákal proti noze Juráskovi, který však těsně minul bližší šibenici Koutného branky. Ve zbývajícím průběhu úvodní půle už nebyla k vidění žádná další slibná situace ani na jedné straně.
Začátek druhého dějství zachytili lépe Hanáci, kteří poprvé zahrozili v 56. minutě. Šíp se odhodlal k zakončení ze střední vzdálenosti, Markovičovu branku však minul. Slavia poprvé po změně stran o sobě dala vědět hned poté. Ke střele uvnitř šestnáctky se dostal David Moses, nadvakrát ji ale pokryl Koutný. O chvíli později s další příležitostí přispěchala Sigma, kdy Ghali vybídl Šípa, který zblízka trestuhodně minul branku.
Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského přispěchali v 77. minutě s definitivním razítkem na výsledek. Mubarak Suleiman centrem z pravé strany našel Kačora, který zavěsil nekompromisně pod břevno. Ve zbývajících minutách se střetnutí už pouze dohrávalo, přičemž hosté hájili pohodlný náskok.