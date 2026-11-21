Poté, co Tottenham před reprezentační pauzou zbrzdila porážka s Leedsem, nebylo po ztrátě formy ani stopy a Spurs vstoupili do utkání velmi aktivně. Po sérii brzkých šancí přišel v 15. minutě průlom, o který se postaral Williams-Barnett, jenž se stal třetím nejmladším střelcem v historii klubu v Premier League. Osmnáctiletý mladík při svém prvním startu v základní sestavě v rámci soutěže zaznamenal památný moment, když si naskočil na centr Pedra Porra a dotlačil míč do sítě.
Poté, co se Tottenhamu podařilo otevřít skóre ligového zápasu teprve počtvrté v této sezoně, měl zápas pod kontrolou a do poločasu mohl své vedení navýšit. Mohammed Kudus dělal obraně Ipswiche potíže po celých úvodních 45 minut a připravil pro Spurs řadu příležitostí, žádnou z nich se však nepodařilo proměnit. Největší šanci měl z bezprostřední blízkosti James Maddison, ale jeho střelu skvělým zákrokem zlikvidoval Christian Walton, díky čemuž zůstal rozdíl ve skóre do poločasu pouze jednogólový.
Trenér Gary O’Neil by si přál, aby jeho tým hrál po změně stran pozorně, ale jakékoli naděje na obrat vzaly za své šest minut po přestávce. Williams-Barnett opět zvedl fanoušky Spurs ze sedadel, když převzal míč poblíž půlící čáry, pronikl po levém křídle do vápna a jeho přihrávku před branku uklidil do sítě Dominic Solanke. Williams-Barnett byl po hodině hry po svém snovém debutu v základní sestavě za potlesku střídán, když Roberto De Zerbi poslal na trávník trojici čerstvých hráčů.
Ipswich zůstával pod tlakem a v 68. minutě mohl inkasovat znovu poté, co se centr Conora Gallaghera odrazil od Dary O’Shey. Walton musel předvést další pohotový zákrok, aby míč vyškrábl do bezpečí. Brankář Tractor Boys si vedl výtečně i ve chvíli, kdy tečovanou přihrávku Savia vytěsnil na brankovou konstrukci, ale o výsledku už bylo dávno rozhodnuto.
Po počátečních problémech na vlastním stadionu se zdá, že Spurs našli správný směr, když vyhráli potřetí v řadě na domácí půdě. Na druhou stranu O’Neil bude mít starosti s formou Ipswiche, který v posledních pěti zápasech ani jednou nezvítězil.
Aston Villa prodloužila svou sérii neporazitelnosti na šest zápasů. Robin Roefs Villans vynuloval sedmi zákroky a pomohl svému týmu teprve podruhé v sezoně bodovat ve dvou ligových zápasech v řadě. Black Cats tak získali na venkovním hřišti teprve druhý bod v lize a zůstávají v sestupovém pásmu. Čisté konto na druhé straně udržel také Zion Suzuki.
Domácí hráči byli blízko vedení už ve 13. minutě, kdy střela Marcuse Taverniera z hranice pokutového území mířila k levé tyči, ale Matz Sels se skvěle přesunul a vytěsnil míč mimo branku. Domácí se však radovali o šest minut později. James Hill poslal centr do vápna, kde si jej zpracoval Evanilson a levačkou uklidil míč přesně do horního levého rohu Selsovy branky.
Forest před reprezentační pauzou zaznamenali výhru 3:1 nad Manchesterem City, ale zdálo se, že přestávka přišla v nevhodnou chvíli, protože hosté působili velmi odevzdaně. Téměř v poslední akci prvního poločasu Bournemouth zdvojnásobil své vedení, když Tavernierův pas napříč vápnem našel neobsazeného Justina Kluiverta, který svůj přízemní pokus poslal do sítě.
Bournemouth se musel mít ve druhém poločase na pozoru před reakcí hostů, a měl k udržení koncentrace dobrý důvod – v dosavadním průběhu sezony totiž inkasoval 10 ze svých 14 gólů právě po přestávce. Trápení hostů v útoku však pokračovalo a Cherries mohli své vedení ještě navýšit, když Kluivertův pokus z bezprostřední blízkosti zneškodnil Sels necelých 20 minut před koncem.
I když domácí po přestávce nenavázali na svůj ofenzivní koncert z úvodního dějství, zápas měli plně pod kontrolou. Tricky Trees během celého utkání vyslali na branku pouze jedinou střelu a na jižním pobřeží si připsali zklamání z porážky. Svěřenci Marca Roseho jsou nyní neporaženi ve všech devíti vzájemných zápasech Premier League s Nottinghamem, který naopak vyhrál pouze jeden ze svých posledních osmi venkovních ligových duelů.
V úvodních minutách zápas příliš fotbalové krásy nepobral, což u dvou týmů hledajících stabilní formu nepřekvapilo. Šancí bylo poskrovnu, ale v polovině prvního poločasu se k jedné velké dostal Leeds, když hlavička Calverta-Lewina orazítkovala břevno. Tato neproměněná příležitost mrzela hosty o to víc, protože Chelsea vzápětí udeřila. Emegha si naběhl na pas za obranu od Morgana Rogerse a tvrdou střelou levou nohou k bližší tyči otevřel skóre.
Radost domácích však netrvala dlouho, protože Leeds téměř okamžitě odpověděl. Hosté pronikli středem hřiště, Calvert-Lewin posunul míč na levou stranu na Okafora, který si připravil střeleckou pozici a přesnou ranou k zadní tyči vyrovnal. Tento gól hosty povzbudil a jen těsně jim uniklo nečekané vedení, když Tarik Muharemovič neohroženě prosvištěl po pravém křídle a jeho centr našel volného Calverta-Lewina, jehož improvizované zakončení proletělo jen pár centimetrů vedle tyče.
Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a Leeds měl navrch. Jeho snaha byla odměněna po sporné situaci. Rogers byl ve vápně potrestán za ruku, byť verdikt působil přísně. Calvert-Lewin si s tím hlavu nelámal a z pokutového kopu suverénně poslal svůj tým do vedení. Whites náskok navýšili necelých 10 minut poté, kdy domácí odvrátili dlouhý aut jen k Ethanu Ampaduovi, jehož pas našel znovu neobsazeného Okafora. Ten svým druhým gólem v zápase zvýšil na 3:1 a postavil před Chelsea takřka neřešitelný úkol.
Odpověď Blues byla vlažná a ani dvojité střídání v ofenzivě novou energii do týmu Alonsových svěřenců nevneslo. Ani vysunutí dalšího útočníka 10 minut před koncem nepomohlo, Chelsea naopak v nastaveném čase inkasovala počtvrté z kopačky Brendena Aaronsona a připsala si čtvrtou porážku v posledních pěti soutěžních zápasech. Odpoledne však patřilo Leedsu, který na Stamford Bridge vyhrál teprve podruhé ze svých posledních 26 soutěžních vystoupení.
Po svém jmenování na začátku týdne měl Thomas Frank v prvních 45 minutách na lavičce Eagles o čem přemýšlet, hra byla v rychlém tempu a na obou koncích hřiště panoval zmatek. Coventry trvalo necelých pět minut, než prolomilo obranu Palace. Yann Gboho a Jack Rudoni předvedli spolupráci na levém křídle Sky Blues, odkud Gboho chytrou přihrávkou vybídl Rudoniho k centru před bránu, který Taiwo Awoniyi uklidil do sítě.
Protože zápas nijak nezpomaloval, oba týmy během několika sekund promarnily další šance. Pokus Yéremyho Pina z těžké pozice vyrazil Carl Rushworth, načež přesný odkop okamžitě vyslal do brejku Awoniyiho, jehož střelu směřující do brány však hostující obránce Axel Disasi včas zablokoval. Palace vyrovnalo ve 13. minutě, vynaložené úsilí Jorgena Stranda Larsena ve snaze udržet ve hře centr Daičiho Kamady se vyplatilo a Pino dorazil míč do sítě.
Žádná ze stran nejevila známky ústupu, po půlhodině hry Coventry vrátila vedení velkolepá trefa Tatsuhira Sakamota. Klíčový hráč Rudoni se opět blýskl, když postupoval vpřed a našel japonského reprezentanta, který si míč zpracoval hrudí těsně za hranicí pokutového území a vyslal nádhernou ránu do horního růžku, na kterou byl Dean Henderson krátký. Palace ještě do poločasu znovu srovnalo, když se Strand-Larsen vyhnul ofsajdové pasti a hlavou zužitkoval Pinův precizní pas za obranu Coventry.
Coventry, které toužilo po čtvrté výhře v sezoně, vstoupilo do druhého dějství aktivně ve snaze potřetí strhnout vedení na svou stranu. Rudoni se opět snažil rozbít děravou obranu Palace, ale hosté odolali a postupně začali hru vyrovnávat.
Jak se zápas blížil ke konci, zdálo se, že remíza by byla pro oba celky přijatelným výsledkem, neboť po divokém úvodu utkání viditelně ztrácelo tempo, přesto Coventry dokázalo zasadit rozhodující úder. Dlouhé autové vhazování do vápna odhalilo defenzivní slabiny Palace. Brandon Thomas-Asante hlavou trefil zblízka Hendersona, od něhož se míč odrazil do dobíhajícího McNeila, jenž si balon nešťastně srazil do vlastní brány.