Marescovi svěřenci přitom měli po rychlém úvodu dobře nakročeno k prodloužení této šňůry, ale David Affengruber v úvodních minutách zablokoval pokusy Erlinga Haalanda a Nica O’Reillyho. Domácí se však znovu dostali do úzkých v 16. minutě, kdy Muniz při svém prvním ligovém startu v sezoně poslal Fulham do vedení.
Oscar Bobb předvedl skvělý únik po pravém křídle a přihrál brazilskému útočníkovi, jenž si míč zpracoval, otevřel si prostor a vyslal nezastavitelnou střelu pravou nohou za záda Gianluigiho Donnarummy.
Citizens si mysleli, že bleskově odpověděli poté, co Haaland zužitkoval centr Ilimana Ndiayeho, ale gól nebyl uznán. Rozhodčí posoudili, že Bernd Leno měl míč pevně v obou rukou ještě předtím, než ho norský kanonýr dotlačil do sítě. Střelec City se poté trápil v koncovce. Nejprve po pasu Phila Fodena pálil nad a následně nepochopitelně promáchl z bezprostřední blízkosti po centru O’Reillyho.
Domácí pak navíc působili ospale, když Bobb obral O’Reillyho o míč v pokutovém území, ale jeho následnou ránu zneškodnil Donnarumma, což jen podtrhlo vlažný výkon Citizens v první půli.
Marescův tým vstoupil do druhé půle s mnohem větší intenzitou a tři minuty před uplynutím hodiny hry srovnal krok zásluhou Andersona. Anglický reprezentant vstřelil svůj první ligový gól v dresu City, když po rohovém kopu Fodena, který Sander Berge odvrátil jen k němu, napálil míč skvěle z voleje do sítě.
Další gól mohl přidat vzápětí, kdy si převzal Haalandův pas a vypálil nebezpečnou ránu těsně vedle vzdálenější tyče. Fulham se však nenechal zastrašit a nadále se snažil trestat defenzivní slabiny domácích. Varovné signály byly patrné, když musel Donnarumma znovu zasahovat proti Munizovi i Calvinu Basseymu, jak se hra stále více otevírala.
Nakonec ani jeden tým nedokázal vstřelit vítězný gól. S tímto výsledkem bude rozhodně spokojenější trenér hostů Álvaro Arbeloa. Cottagers pokračují ve svém pookřání, když prohráli jediný z posledních osmi ligových zápasů.