Úvodních 15 minut se odehrávalo podle očekávání pod naprostou kontrolou Leverkusenu. Jarell Quansah byl blízko úvodnímu gólu po tečované hlavičce, a i když byl Nahuel Noll na místě, proti gólové ráně o pět minut později už nemohl nic dělat. Malik Tillman vyslal precizní přihrávku na Moreiru, který za obranou překonal Jano ter Horsta a přízemní střelou k tyči otevřel svůj účet v Bundeslize.
Jednosměrný provoz na hřišti pokračoval až do přestávky. Schick a Nathan Tella byli blízko zvýšení náskoku Leverkusenu, ale jejich hlavičky minuly branku. Povzbuzený svým premiérovým zásahem byl Moreira blízko druhému gólu těsně před odchodem do kabin, kdy si naběhl na další průnikovou přihrávku, jeho střela z dálky však postrádala razanci, aby Nolla ohrozila.
Paderborn, který nevyhrál žádný ze sedmi předchozích vzájemných duelů (1 remíza, 6 proher), však tyto příležitosti nepotrestal a krátce po přestávce se během okamžiku ocitl ve třígólovém manku. Tella byl strůjcem rychlého úderu, který definitivně rozhodl o osudu utkání. Nejprve ve 47. minutě připravil míč pro Moreiru, který snadno skóroval do prázdné branky, a poté silově odstavil od míče Felixe Gotzeho, aby připravil jednoduchý gól pro Schicka.
Hráze se protrhly a bylo příznačné, že to byl čtvrtý hráč Leverkusenu v pořadí, Quansah, kdo založil akci vedoucí k čtvrtému gólu. Klíčová přihrávka odemkla defenzivu Paderbornu a Moreira, který míč převzal těsně vlevo od branky, se proměnil v nahrávače, když předložil míč Equimu Fernandezovi k zakončení na přední tyči. Další góly už nepadly, protože Leverkusen začal šetřit síly na nadcházející cestu k zápasu Evropské ligy do Záhřebu.
Ani jeden z týmů nevykazoval po reprezentační přestávce žádné známky nerozehranosti a první poločas začal ve vysokém tempu. Younes Ebnoutalib pálil těsně nad během úvodních pěti minut a Andrej Kramarič byl blízko ke svému 117. gólu v dresu Hoffenheimu, když jeho hlavička skončila jen centimetry vedle tyče.
Hosté v této sezoně inkasovali v prvních poločasech ligových zápasů druhý nejvyšší počet gólů, takže nebylo překvapením, že se Frankfurt nakonec ujal vedení. Jonathan Burkardt navázal na svůj dvougólový příděl proti Paderbornu z posledního duelu a svým 10. gólem v sezoně napříč všemi soutěžemi poslal domácí do vedení, když si z první naběhl na centr Ansgara Knauffa a zamířil k tyči.
Tento útočník sahal po další brance i po půlhodině hry, kdy jeho střela z hranice vápna orazítkovala spodní stranu břevna. Závěr poločasu pak přinesl nevídanou podívanou v podobě dvou neproměněných penalt. Hoffenheim měl šanci vyrovnat zásluhou Kramariče poté, co Tim Lemperle fauloval Liliana Brassiera, jenže Noah Atubolu neuvěřitelně zlikvidoval již sedmou penaltu v Bundeslize v řadě, čímž vylepšil svůj vlastní rekord.
Frankfurt následně dostal možnost pokutového kopu také, když Lemperle, jenž zavinil penaltu Hoffenheimu, fauloval Raphaela Onyediku. Vzhledem k aktuální formě by si na Burkardta vsadil málokdo, ale Oliver Baumann úmysl vystihl a pokus vyrazil.
Domácí dostali míč do sítě ještě před uplynutím hodiny hry, ale po přihrávce Ebnoutaliba, po které skóroval Fares Chaibi, rozhodčí gól kvůli ofsajdu neuznal. Zápas tak zůstal až do konce vyrovnaný a střídající hráč Hoffenheimu Adam Hložek se ocitl sám před Atuboluem, kterého však neprostřelil.
Byl to klíčový zákrok, který zajistil Frankfurtu vítězství, přestože v této sezoně již dříve ztratil devět bodů z vítězných pozic, což je druhý nejhorší počin v lize. Hoffenheim v nastavení navíc dohrával bez vyloučeného Ozana Kabaka po jeho emotivní reakci na zákrok Oscara Hojlunda.
Philipp Sander byl v úvodu blízko gólu, ovšem Daniel Batz musel vzápětí dvakrát zasahovat, aby zabránil Felixovi Nmechovi ve skórování ve druhém zápase v řadě. Gladbach, jenž zoufale toužil potěšit své fanoušky prvním ligovým vítězstvím od konce minulé sezony, vzdoroval papírovým předpokladům velmi odvážným výkonem. Ani nádherný volej Joea Scallyho, ani hlavička Robina Hacka však mezi tři tyče nezamířily.
Domácí "Die Fohlen" se konečně trefili mezi tyče krátce po změně stran, Gregor Kobel ale míč lapil a založil protiútok, který vyvrcholil Batzovým zákrokem proti přízemní střele Maximiliana Beiera.
Švýcarský gólman byl v permanenci i o chvíli později, kdy musel vytěsnit dalekonosný pokus Shuta Machina. Jakmile však utkání dospělo do závěrečné půlhodiny, Dortmund začal přebírat otěže a stupňoval tlak na obranu Gladbachu. Konstantinos Karetsas se prokličkoval až k zakončení, Batz ale znovu dokázal zblízka zasáhnout.
Brankář Gladbachu byl do té doby bezchybný, ale deset minut před koncem kapituloval. Marcel Sabitzer dostal míč do vápna a přiťukl ho Nmechovi, jehož nepříliš důrazný pokus nadělal Batzovi potíže – brankář ho dokázal srazit jen pod břevno vlastní branky. Pro Dortmund jde teprve o druhou výhru ze sedmi návštěv tohoto stadionu, ale je nesmírně cenná, neboť mu zajišťuje náskok v boji o titul po odehrání téměř třetiny sezony.
Freiburský Jordy Makengo vyslal první střelu utkání, když po rohovém kopu napálil odražený míč z dálky. Nicolas Kristof měl situaci pod kontrolou, ale mohl si oddechnout, když míč přeletěl břevno. Francis Onyeka měl otevřít skóre na straně domácích, když se po sólu dostal do samostatného úniku na Mia Backhause, ale míč si nešťastně připravil a jeho slabý pokus prosvištěl těsně vedle tyče.
David Mokwa měl o chvíli později ještě lepší šanci poslat hostitele do vedení 1:0. Útočník byl pozorný, když se k němu odrazil míč z rohového kopu a okamžitě vypálil směrem k brance. Ke smůle hráče Elversbergu však Backhaus zasáhl čelem a nebezpečí bylo zažehnáno. Mokwa si po půlhodině hry znovu našel prostor po rohu, ale jeho akrobatické zakončení bylo dobře zblokováno. Elversberg byl do poločasu rozhodně lepším týmem, ale po řadě nevyužitých šancí se do kabin odcházelo za bezbrankového stavu.
Elversberg pokračoval v dominanci i v úvodu druhého poločasu. Lukas Petkov převzal míč na hranici pokutového území Freiburgu, ale svůj technický pokus poslal vysoko nad Backhausovo břevno. Na druhé straně se Igor Matanovič vznesl nad své strážce, aby hlavičkoval na centr Derryho Scherhanta, ale útočník nedokázal nasměrovat míč mezi tři tyče. I přes šance domácích to byl Freiburg, kdo po hodině hry prolomil bezbrankový stav. Matanovič využil zaváhání Jana-Niklase Besteho při zpracování míče a pohotovým zakončením z první překonal Kristofa. Byl to jeho pátý bundesligový gól v sezoně.
Freiburg si myslel, že v 76. minutě navýšil vedení, ale pomezní rozhodčí odmával ofsajd střídajícímu Yuitovi Suzukimu. Navzdory nepříznivému stavu tým Vincenta Wagnera nesložil zbraně a pokračoval ve své kombinační hře, vyrovnání se však nedočkal. Kapitán Freiburgu Maximilian Eggestein byl blízko pojistce na 2:0, ale jeho pokus z bezprostřední blízkosti byl zblokován. Solidní výkon Wagnera příliš nepotěšil, neboť Elversberg bude litovat zahozených šancí z prvního poločasu a nevyužité příležitosti posunout se na pohárové příčky.
Utkání začalo velmi bojovně, během úvodních 15 minut rozhodčí udělil tři žluté karty, ale nebezpečněji v útočné fázi působili hosté. Po krátkém přezkoumání u videa byla Lipsku v 18. minutě po faulu Zena Van Den Bosche v pokutovém území nařízena penalta. Antonio Nusa si následně postavil míč na značku pokutového kopu a prudkou ranou do levého horního rohu zajistil svému týmu zasloužené brzké vedení.
Gól hostům dodal na sebevědomí a po zbytek prvního poločasu byli lepším týmem, když drželi míč téměř 70 % času a na branku vyslali devět střel oproti třem pokusům Unionu. Domácí, kteří prohráli pouze jeden z posledních sedmi domácích bundesligových zápasů, se však nehodlali vzdát. Ve 41. minutě se jim proti průběhu hry podařilo vyrovnat, když Michel Aebischer využil chyby v obraně a přesnou střelou k levé tyči zajistil, že oba týmy odcházely do kabin za nerozhodného stavu.
RB Lipsko v této sezoně ještě neztratilo ani bod, pokud vstřelilo první gól (5 výher), a nepropadalo panice. Hned pět minut po změně stran si hosté vzali vedení zpět, když si Romulo našel prostor uvnitř vápna a vypálil prudkou ránu, která se odrazila mimo dosah bezmocného Frederika Rönnowa v brance Unionu. Navzdory nepříznivému vývoji domácí tvrdě bojovali a dvojité střídání, které půl hodiny před koncem provedl trenér Unionu Mauro Lustrinelli, pomohlo hostitelům vnést do hry potřebný impulz.
Hostující trenér Martin Demichelis však reagoval vlastním dvojitým střídáním a efekt byl téměř okamžitý. Střídající Christopher Nkunku připravil šanci pro Brajana Grudu, který v 72. minutě přízemní střelou k pravé tyči navýšil vedení svého týmu. Domácí se začali hroutit a o několik minut později inkasovali počtvrté. Při vysunuté obraně Unionu vyslal David Raum do úniku Rocca Reitze, který si poradil s ofsajdovou pastí a chladnokrevně z hranice pokutového území skóroval, čímž definitivně zpečetil vítězství hostů.
Když už se Union smířil s porážkou, přišel v 89. minutě pátý gól "Rudých býků". Po elegantním sólovém průniku vtrhl do vápna Ridle Baku, obešel brankáře a poslal míč do prázdné sítě. Díky této výhře se Lipsko posunulo na čtvrté místo v tabulce a nadále se drží v boji o titul, zatímco Union Berlín utrpěl pátou porážku v sezoně a zůstává přikován v sestupovém pásmu.
Návrat Schalke do nejvyšší soutěže je zatím rozpačitý, zejména před vlastními fanoušky, kde tým v této sezoně ještě ani jednou neskóroval. Ve snaze zlomit tuto bilanci začali domácí velmi aktivně, přičemž hlavním nebezpečím byl Adil Aouchiche. Ten dvakrát těsně minul branku a jeho následnou přízemní ránu z hranice pokutového území musel Dennis Seimen vytěsnit konečky prstů. Hosté však byli nebezpeční z brejků, Vitalie Becker v poslední chvíli odzbrojil Chrise Fuhricha a později v poločase zablokoval střelu Jamieho Lewelinga přímo na brankové čáře.
To bylo ze strany Stuttgartu takřka vše a domácí byli i ve druhém poločase lepším týmem. Aouchiche zkusil štěstí ještě několikrát, ale na střeleckou smůlu svého týmu nevyzrál. Následně se na levé straně uvolnil Becker a prověřil Seimena střelou z dálky. Kromě rány Denize Undava, která skončila přímo v náručí Lorise Kariuse, nastal herní útlum, který ukončil až Finn Jeltsch dvěma klíčovými bloky, jimiž zabránil Schalke vstřelit úvodní gól.
Když poté Fuhrich pronikl do samostatného úniku, ale jeho pokus zlikvidoval Karius, bylo jasné, že vítěze utkání nenabídne. Schalke zůstává po osmi zápasech bez výhry v sestupovém pásmu, ale předvedený výkon naznačuje, že forma týmu by mohla stoupat. Stuttgart po třech předchozích výhrách na domácí scéně opět zaváhal a nyní může obrátit svou pozornost ke středečnímu výjezdu na San Siro, kde se utká s Interem Milán.