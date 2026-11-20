Nike bude pro zaměstnance na akcích Formule 1 po celém světě vytvářet společné uniformy s logy obou značek. Fanouškům nabídne také obuv, oblečení a doplňky. Finanční podmínky nebyly zveřejněny.
Partnerství se bude týkat také F1 Academy, ženské rozvojové série Formule 1, v níž Nike zajistí oblečení zaměřené na sportovní výkon a podpoří iniciativy v oblasti inovací pro sportovkyně.
Spolupráce se veřejnosti poprvé představí limitovanou kolekcí Las Vegas Grand Prix x Nike. Ta bude k dostání v pátek v F1 Hubu a prodejnách Nike v Las Vegas, tedy před sobotním večerním závodem.
Formule 1 stále častěji uzavírá partnerství i mimo tradiční kategorie motorsportu. Snaží se tak oslovit mladší publikum a rozšířit svou přitažlivost do světa módy, zábavy a kultury. "Formule 1 zažívá bezprecedentní globální růst," uvedl v prohlášení prezident a generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali. Nike označil za ideálního partnera pro další fázi šampionátu.
Prezident a generální ředitel Nike Elliott Hill uvedl, že důraz Formule 1 na soutěživost, rychlost a inovace odpovídá přístupu společnosti vyrábějící sportovní oblečení, který je zaměřený na sportovce. "Společně máme neuvěřitelnou příležitost dodat tomuto sportu novou energii, sloužit jeho sportovcům a inspirovat fanoušky po celém světě," řekl Hill.