Russell zabojuje v Las Vegas o druhé vítězství, na tamějším okruhu uspěl také před dvěma lety. Zároveň usiluje o to, aby se vrátil na druhé místo průběžného pořadí šampionátu, od Maxe Verstappena z Red Bullu ho dělí 17 bodů. Nizozemský soupeř zajel ve druhém tréninku třináctý čas.
Mimo nejlepší pětici skončil také Russellův týmový kolega a již jistý mistr světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Dvacetiletý rodák z Boloni byl v tréninku osmý. Kvůli nasazení nového spalovacího motoru a překročení povoleného počtu pohonných jednotek odstartuje navíc Antonelli do závodu o pět příček níže, než skončí v kvalifikaci.
Program Velké ceny Las Vegas pokračuje třetím tréninkem a kvalifikací, která se uskuteční v sobotu od 5:00 SEČ. Závod začne v neděli ve stejný čas.