Bottas působí ve formuli 1 již od roku 2013, avšak v poslední době se objevovaly spekulace, že je jeho pozice u týmu pro rok 2027 ohrožená. On ani Pérez zatím Cadillacu v jeho premiérové sezoně v elitním motoristickém seriálu body nepřinesli.
"Věděli jsme, že vybudovat nový tým formule 1 od nuly nebude snadné, ale právě to činí tuto výzvu tak výjimečnou," řekl Bottas. "Položili jsme základy, učíme se, neustále se zlepšujeme a to nejlepší teprve přijde. Mám velkou chuť do další práce a věřím tomu, co společně budujeme. Náš příběh teprve začíná," dodal.
Pro příští rok tak ve formuli 1 zbývá obsadit poslední z 22 jezdeckých míst. Nevyřešené složení týmu má už jen stáj Haas, která zatím potvrdila jméno pouze jednoho pilota – Brazilce Rafaela Camary. Za horkého kandidáta pro druhý monopost je považován britský jezdec Oliver Bearman.