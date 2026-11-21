Verstappen vybojoval třetí pole position v sezoně a 51. v kariéře. Čtyřnásobný mistr světa obhajuje v Las Vegas loňský triumf a může zde zvítězit už potřetí. Zároveň usiluje o to, aby si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Na třetího Russella má náskok 17 bodů.
"Myslím, že to byla solidní kvalifikace. Moje první kolo v závěrečné části bylo asi nejlepší, jaké mohlo být. Využil jsem také větrného pytle. Být v první řadě je pro nás velmi dobré. Od závodu v Brazílii jsme řešili na autě nějaké problémy, takže se to snažím zvládnout a předvést maximum," řekl před televizními kamerami Verstappen.
Na Antonelliho sice v kvalifikaci nestačil, Ital ale na startovním roštu klesne o pět příček, jelikož nasadil nový spalovací motor a překročil povolený počet pohonných jednotek v sezoně. Před rodákem z Boloni budou také druhý Russell, třetí Lando Norris z McLarenu, čtvrtý Isack Hadjar z Red Bullu a pátý Arvid Lindblad z Racing Bulls.
"Byla to zvláštní kvalifikace. Nejprve jsem měl problémy přimět pneumatiky fungovat a i brzdový pedál byl dlouhý, takže jsem měl potíže na brzdách. V tom nejrychlejším kole jsem si myslel, že je po všem, protože jsem začínal sekundu za autem před sebou. Větrný pytel je tu ale tak silný, že jsem na tom nakonec vydělal," řekl Antonelli.
Russell ztratil na něj 331 tisícin. V Las Vegas může vyhrát podruhé, uspěl zde před dvěma lety. Osmadvacetiletý Brit by rád ukončil sérii pěti závodů, v nichž chyběl na stupních vítězů. Na třetím místě v MS je jen o bod před krajanem Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
"Byla to slušná kvalifikace. Chtěl jsem být sice na pole position, ale myslím, že jsem se svým výkonem spokojenější než třeba před pár týdny v Mexiku, kde jsem byl taky v první řadě," řekl Russell.
Pilotům Ferrari naopak kvalifikace nevyšla, ani jeden nepostoupil do závěrečné části. Hamilton skončil dvanáctý, Charles Leclerc byl jen o příčku lepší.
Nedělní závod začne v 5:00 SEČ.