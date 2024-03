Dončič dalším triple doublem přepsal historii, lídr NBA po dvou prohrách zabral

Po dvou porážkách se basketbalisté Bostonu vrátili na vítěznou vlnu a ve Phoenixu vedoucí tým NBA vyhrál 117:107. Suns nepomohlo ani 45 bodů Kevina Duranta, který si vytvořil střelecké maximum v sezoně. Luka Dončič (25) jako první hráč v historii zaznamenal v šesti zápasech po sobě triple double s alespoň 30 body. V sobotu 39 body, 10 doskoky a 10 asistencemi pomohl Dallasu k výhře 142:124 nad Detroitem.

Pro Dončiče to zároveň byl pátý zápas za sebou, v němž měl při triple doublu alespoň 35 bodů. I to je rekord. "Jen to ukazuje, na jaké úrovni momentálně hraje," řekl trenér Dallasu Jason Kidd. "Umí všechno, střílet, tvořit hru a pohlídat si doskok," dodal.

Zápas Dallasu s druhým nejhorším týmem soutěže byl dlouho vyrovnaný. Ve třetí čtvrtině ale zavelel právě Dončič spolu s Kyrie Irvingem a získali pro Mavericks klíčový dvouciferný náskok. Pistons nepomohlo ani 33 bodů, 9 devět doskoků a 10 asistencí Cadea Cunninghama.

Boston proti Phoenixu ukázal sílu svého týmu. Jayson Tatum dal 29 bodů a Jaylen Brown nastřílel 27 bodů. V poločase měli Celtics náskok 12 bodů a ten si hlídali až do konce.

"Nejsme dokonalí. Snažíme se o to, ale jako každý děláme chyby. I ostatní týmy jsou dobré a mají skvělé hráče. Občas to tedy nevyjde. Jde o to, jak na porážku odpovíte a dnes jsme přišli se svou odpovědí," řekl Tatum.

Denver v duelu s Utahem, nad kterým vyhrál 142:121, ukázal dvě tváře. V prvním poločase byl dominantní a vedl o 39 bodů. Jenže po přestávce obhájci titulu polevili a dovolili Jazz se vrátit do zápasu, když třetí čtvrtinu prohráli o 20 bodů. Rozdíl ve skóre se snížil až na 14 bodů, ale Denver znovu zabral a dovedl zápas k vítězství. Nejvíce se na něm podílel Jamal Murray, který dal 37 bodů. Nikola Jokič i přes zdravotní potíže nastřílel 26 bodů.

Poslední tým Západní konference San Antonio zvítězilo na hřišti Golden State 126:113. Kvůli zranění domácím chyběl ostrostřelec Stephen Curry a za hosty nenastoupil hvězdný nováček Victor Wembanyama. Keldon Johnson přispěl k výhře Spurs 22 body a 11 doskoky. Warriors nepomohlo 27 bodů Klaye Thompsona, o bod méně dal Jonathan Kuminga.

Tabulka NBA