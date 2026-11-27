Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem Voborníková se opírala o přesnou mušku. Na trati ale byla pomalejší a za vítěznou Öbergovou, která měla jednu trestnou minutu, nakonec zaostala zhruba o dvě a čtvrt minuty.
V rozhovoru pro Českou televizi si pochvalovala své počínání na střelnici. "To mě velmi, velmi potěšilo. Nešla mi tady úplně ležka, tak jsem ráda, že jsem to zvládla," řekla. Ocenila také práci servismanů. Ani výborné lyže ale nestačily na to, aby běžela rychleji než jindy v úvodu sezony. "V běžecké části bych to chtěla lepší. Zároveň cítím, že to ještě není ono. Takhle to mám každý rok. Já bych chtěla jet rychleji, ale nemůžu se do toho dostat. Potřebuji víc těch závodů. Doufám, že to teď bude závod od závodu lepší," dodala.
Jen o 1,7 sekundy pomalejší byla Charvátová, která se poprvé ve Světovém poháru dostala v této disciplíně do první desítky. "Nečekala jsem to. Ten závod začal velmi dramaticky, protože začít vytrvalostní s dvojkou je naprd," poukázala na dvě chyby na úvodní položce vleže.
Pak už ale byla na střelnici neomylná, i když v Kontiolahti před závodem řešila se střelbou řadu problémů. "Nul jsem tu dala velmi málo, takže mě ten výsledek zejména na střelnici velmi překvapil," řekla Charvátová, které pomohl sedmý běžecký čas.
Jako novopečená teta se radovala z vítězství Öbergová, jejíž sestra Hanna těsně před začátkem SP porodila syna. Díky nejrychlejšímu běhu navzdory jedné trestné minutě vyhrála o 22,7 sekundy před domácí Finkou Sonjou Leinamovou, která navázala na loňské druhé místo z úvodního vytrvalostního závodu sezony v Östersundu. Třetí skončila rovněž s nulou Francouzka Julia Simonová.
Vedle Voborníkové s Charvátovou žádná další česká biatlonistka body nezískala. Jessica Jislová se třemi chybami ztratila více než pět minut a obsadila 43. místo. Lucie Jandurová debutovala 76. příčkou, Kateřina Pavlů 85. pozicí.
Světový pohár v Kontiolahti bude pokračovat v sobotu smíšenými štafetami dvojic i čtveřic.