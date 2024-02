Čeští florbalisté nastříleli Rakousku dvacet branek, Jendrišák pokořil dva rekordy

Čeští florbalisté rozdrtili ve druhém utkání v kvalifikaci mistrovství světa Rakousko 20:2 a navázali na čtvrteční vítězství nad Maďarskem 16:1. Útočník Matěj Jendrišák (34) díky jedné přihrávce překonal rekordy české reprezentace se 144 body i se 73 asistencemi. Se 71 brankami se stále dělí o první místo s Radimem Cepkem. V sobotu se Češi utkají od 18:00 o prvenství ve skupině D s domácím Polskem.

Čtyřmi góly a jednou asistencí se podílel na kanonádě proti Rakousku Matěj Pěnička, tři trefy a dvě přihrávky si připsal Matěj Havlas a hattrick a jednu asistenci zaznamenal Petr Majer. Češi porazili Rakušany i poosmé a tentokrát jim uštědřili nejvyšší debakl.

"Ten rekord pro mě znamená hodně. Nevěřil jsem, že se ještě dokážu do reprezentace vrátit a zabojovat o něj. Jsem rád, že se mi povedlo Radima o ten bodík překonat," řekl webu Českého florbalu Jendrišák. V letech 2020 až 2022 odmítl nastupovat v národním týmu pod finským koučem Petrim Kettunenem.

Jendrišák měl rekordy v hlavě

V úvodní části dali Češi šest gólů. Rakušané brankáře Tomáše Jurca překonali ve 26. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil Christoph Platzer. V čase 36:22 proměnil Majer Jendrišákovu přihrávku a padly dva české rekordy.

"Měl jsem to hodně v hlavě a moc se k tomu upnul. Tím zápasem jsem se celkem protrápil. V první třetině jsem měl spoustu šancí na gól. Ty jsem neproměnil a dostalo mě to trochu do stresu," řekl čtyřiatřicetiletý Jendrišák.

Češi navyšovali skóre, až jej v 57. minutě uzavřel svým premiérovým gólem i bodem v reprezentaci Filip Zakonov. "Zápas byl trošku jiný než včera. Maďaři byli hodně běhaví až do konce zápasu. Obrana Rakušanů byla zónovější a stejně jako včera nám chyběla lepší produktivita," uvedl Jendrišák. Předloni získal na mistrovství světa stříbro, jež Češi touží v prosinci v Malmö překonat.

Cíl? Být nejlepším týmem na světě

"Postupnými krůčky směřujeme k tomu, abychom byli nejlepším týmem na světě. Neříkám, že se to musí stát na nejbližším mistrovství a že já na něm budu, ale chci minimálně pomoci udělat týmu další krok k našemu cíli," dodal.

Útočník Filip Langer byl rád, že se Jendrišákovi podařilo rekordy překonat. "Bylo na něm hodně vidět, že si pro to šel. Byl hodně hladový a trochu se trápil. Když jsem se dostal do hry k němu do lajny, tak jsem si moc přál, aby mu to tam padlo. Byla na něm vidět úleva. Je to velký vzor nejen pro spoustu mladých hráčů, ale i pro nás, kteří s ním hrajeme v týmu," uvedl dvaadvacetiletý Langer.

"V posledních sezonách si prošel problémy s kolenem, ale je vidět, že florbal pro něj znamená hrozně moc. Je ve skvělé formě a je ho potřeba. To, co už pro celý florbal u nás udělal, je velké, ale může to ještě o trochu zvětšit," dodal.