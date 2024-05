Fotbalový víkend ONLINE: Kinský odmítl nabídku Slavie, finále německého poháru odchytá Hradecký

Ligový fotbal zanedlouho vystřídá Euro, ale ještě než se zraky fanoušků upřou na reprezentační výběry, je třeba dokončit finišující ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

20:51 – Liberecký Slovan v pátek představil svou novou identitu. Hvězda ze severu, jak zní klubový slogan, se dočkala nového loga i odlišného odstínu modré. Identitu začně celek ze severu Čech využívat od startu sezony 2024/25.

20:43 – Lautaro Martínez se nestal nejlepším útočníkem aktuální sezony Serie A, nemusí ale truchlit. Střelec Interu Milán se může radovat z prestižnějšího ocenění, je totiž nejužitečnějším hráčem celého ročníku. Mezi útočníky kraluje Dušan Vlahovič z Juventusu.

20:19 – Brankář Lukáš Hradecký se o víkendu vrátí do základní sestavy Leverkusenu. Německého mistra čeká finále domácího poháru proti druholigovému Kaiserslauternu a trenér Xabi Alonsi v něm vsadí na finského reprezentanta. Jen na lavičku tak usedne Čech Matěj Kovář, který stanul mezi třemi tyčemi ve finále Evropské ligy. To Leverkusen prohrál s Atalantou 0:3.

19:57 – Televizní stanice TNT Sports Argentina v pátek informovala, že Rosario Central je blízko návratu 36letého forvarda Ángela Di Maríi, kterému na konci sezony vyprší smlouva s Benfikou. Prezident portugalského klubu Rui Costa ve čtvrtek hovořil o schůzce, na které se měla Di Maríova budoucnost řešit.

19:41 – Disciplinární komise FIFA tento pátek oznámila vysoký trest pro Emilia Nsueho a Rovníkovou Guineu. Podle řídícího orgánu světového fotbalu nastoupil útočník ve ve dvou kvalifikačních zápasech na mistrovství světa 2026, ačkoli k tomu nebyl způsobilý. Detaily neuvedla. V důsledku toho se zápasy s Libérií (1:0) a Namibií (1:0), které Nsue rozhodl, mění na dvě porážky. Jinými slovy, namísto toho, aby Rovníková Guinea vedla kvalifikační skupinu, připojí se k Svatému Tomáši a Princovu ostrovu na posledním místě bez zisku bodu. Nsuemu byla rovněž na šest měsíců pozastavena činnost a Rovníková Guinea obdržela pokutu 150 tisíc eur (3,7 milionu korun).

19:22 – Stefan Simič se loni v září dohodl na jednoleté smlouvě s Eibarem. Drtivou většinu angažmá v druholigovém španělském klubu však proseděl na lavičce náhradníků, místo výkonů tak na sebe upozornil jiným způsobem. Český obránce dostal čtyřzápasový disciplinární trest za urážku asistenta rozhodčího a pokutu 2,5 tisíce eur (62 tisíc korun).

19:15 – Záložník Realu Madrid Aurélien Tchouaméni bude chybět ve finále fotbalové Ligy mistrů kvůli zranění, uvedl dnes trenér Carlo Ancelotti. Francouzský reprezentant podle agentury AP utrpěl únavovou zlomeninu levé nohy v odvetě semifinále proti Bayernu Mnichov. Měl by se ale stačit uzdravit do začátku mistrovství Evropy v Německu.

18:48 – Legendární útočník Manchesteru United Wayne Rooney zatím v roli manažera propadá, přesto se zdá, že by brzy mohl zase dostat šanci trénovat. Je totiž v hledáčku klubu Plymouth Argyle, jenž se až v posledním kole udržel ve druhé nejvyšší anglické soutěži. Rooney je bez práce od ledna, kdy jej vyhodil konkurenční Birmingham.

18:00 – Manchester United čeká finále FA Cupu a po utkání by měl být propuštěn jeho manažer Erik ten Hag, informaci přinesl deník The Guardian.

17:10 – Serhou Guirassy letos nastřílel 28 bundesligových branek a řekl si o přestup ze Stuttgartu. O afrického útočníka hodně stojí Dortmund a už zahájil jednání, lákavá je i cena, výstupní klauzule fotbalisty je nastavena na osmnáct milionů eur.

Statistiky hráče. Livesport

15:50 – Simone Inzaghi dostal cenu pro nejlepšího trenéra italské ligy za letošní sezonu. Inter Milán vyhrál mistrovské Scudetto, kouč na trůnu nahradil Luciana Spallettiho.

14:00 – Antonín Kinský hostuje ze Slavie v Pardubicích a v dohledné době si bude hledat další angažmá. Mladý brankář má v Praze smlouvu na poslední rok a nabídku nové odmítl. "Chci být součástí klubu, kde to na mně bude z části postaveno. V takové pozici hráč na hostování jednoduše není," zdůvodnil své rozhodnutí.

11:55 – Očekávané prohlášení v pátek ráno poslalo do světa milánské AC. Na lavičce italského velkoklubu nebude pokračovat Stefano Pioli, vedení se s 58letým koučem po posledním utkání sezony rozloučí a bude hledat náhradu. Více informací najdete v článku.

08:40 – Druholigové italské Bari se v soutěži zachránilo až v baráži. V té porazilo v odvetném utkání 3:0 Ternanu, která tak opouští Serii B místo něj. Rozhodující branku vstřelil v den svých 41. narozenin obránce Valerio Di Cesare, pro kterého šlo o poslední utkání v profesionálním fotbale. Už dříve totiž oznámil, že po sezoně ukončí kariéru.

Statistiky hráče. Livesport

08:22 – Policie v souvislosti se zákrokem po sobotním fotbalovém zápase Sparty v Mladé Boleslavi prověřuje 11 oznámení, která se týkají situace, kdy policisté použili slzotvorný prostředek. Přímo na stadionu řešila šest přestupků proti veřejnému pořádku a majetku a dva trestné činy s víc než půlmilionovou škodou. Na hřiště se po konci zápasu dostala část fanoušků, policisté na výzvu pořadatelů zakročili a použili donucovací prostředky. Posuzování zákroku stále není ukončeno, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

08:17 – Dva postupy a konec? Ipswich Town si v příští sezoně s jistotou zahraje v Premier League, chybět na jeho lavičce by ale mohl trenér Kieran McKenna, který tým vytáhl až ze třetí ligy. O jeho služby má podle zpráv Sky Sports zájem Manchester United, jenž zvažuje, kdo by mohl nahradit Erika ten Haga, jehož setrvání na severu Anglie není jisté. Mezi dalšími kandidáty by kromě kouče Václava Hladkého a spol. měli být také Mauricio Pochettino, Thomas Frank, Thomas Tuchel a Gareth Southgate.

08:09 – Olivier Giroud po nadcházejícím mistrovství Evropy ukončí mezinárodní kariéru ve francouzské reprezentaci. "Bude to můj poslední turnaj s Les Bleus. Samozřejmě mi to bude chybět," řekl 37letý útočník listu L'Equipe. "Je čas dát prostor mladším hráčům. Člověk musí vědět, kdy skončit," dodal Giroud, který bude od léta hrát v MLS za Los Angeles FC. Hvězdný Francouz dal v reprezentaci za 131 utkání celkem 57 gólů a je jejím nejlepším střelcem. Více informací naleznete v článku.

07:52 – Kapitán Kostariky Keylor Navas ve čtvrtek oznámil, že ve svých 37 letech končí v národním týmu, a vyvrátil tak zvěsti, že se ještě zúčastní příštího turnaje Copa América. Brankář PSG debutoval na mezinárodní scéně v roce 2008, za Kostariku nastoupil do 114 zápasů a třikrát se představil na mistrovství světa. Nejdále se s týmem dostal v roce 2014 v Brazílii do čtvrtfinále.

07:30 – Srbský fotbalový svaz prodloužil tři týdny před startem mistrovství Evropy spolupráci s reprezentačním trenérem Draganem Stojkovičem. Devětapadesátiletý kouč podepsal před startem finálového turnaje v Německu novou smlouvu do roku 2026.