Trenér domácích Edin Terzič dal poprvé od srpna 2025 šanci v základní sestavě Benatu Pradosovi a záložník byl brzy blízko gólu, když ve třetí minutě vypálil z 20 metrů těsně nad břevno. To signalizovalo silný úvod domácích, ale Unai Simón musel být pozorný, aby odvrátil nebezpečí poté, co se za obranu dostal Pere Milla a pokusil se brankáře obejít.
Espanyol se postupně dostal do hry a nejlepší střelec týmu Fernández ztroskotal na gólmanovi. Hosté však zase mohli děkovat brankáři Angelu Fortunovi, který krátce po půlhodině hry skvěle vychytal Iňakiho Williamse v situaci tváří v tvář. Athletic doma v lize inkasoval v prvních poločasech v posledních šesti zápasech jediný gól, zatímco posledních pět duelů Espanyolu v LaLize skončilo po první půli 0:0.
Druhý poločas začali aktivněji domácí, Nico Williams však svou velkou šanci poslal vysoko nad branku a tečovaný pokus jeho bratra skončil centimetry nad břevnem. Po hodině hry však vyložených příležitostí ubylo a protože ani jeden z týmů v této sezoně LaLigy zatím nevyhrál, pokud jako první inkasoval, úvodní gól se zdál jako klíčový. Přišel v 66. minutě, kdy si Fernández naběhl na oblouček Tyrhyse Dolana a střelou k tyči vstřelil svůj sedmý ligový gól. Espanyol se tak prosadil na hřišti baskického soupeře už po jedenácté v řadě.
Athletic v závěru držel míč a snažil se o vyrovnání, ale pozorná obrana Espanyolu nepovolila a udržela třetí čisté konto v řadě, což se týmu v roce 2026 povedlo poprvé. Je pozoruhodné, že Espanyol pod Sarabiou ještě neinkasoval. Tým za tři zápasy ve funkci získal sedm bodů (2 výhry, 1 remíza) a posunul se na 10. místo tabulky. Domácí zůstávají sedmí po třetí porážce s Espanyolem v řadě, čímž skončila jejich čtyřzápasová série bez prohry.