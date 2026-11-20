Poslední reprezentační přestávka roku 2026 je minulostí a na fotbalové trávníky se vrací ligové soutěže. Dosud neporažený lídr Chance Ligy Slavia zavítá v 15. kole do Olomouce, která se bude snažit odčinit debakl 0:5 z posledního zápasu v Hradci Králové.
Pomoct by jí k tomu měl i nový trenér, Sigmu po konci Pavla Hapala převzal jeho asistent Jaime Monroy. Portugalce čeká na úvod obtížná mise, mimo jiné bude muset své svěřence připravit na nebezpečná autová vhazování soupeře.
Nového kouče má také Manchester United. A ani Argentince Mauricia Pochettina nečeká snadný vstup do angažmá. Red Devils totiž zavítají do Liverpoolu, kde budou chtít ukončit osm zápasů dlouhou sérii bez vítězství.
Zajímavá jsou však i další utkání napříč evropskými soutěžemi. Dortmund se pokusí udržet neporazitelnost proti trápícímu se Mönchengladbachu, zatímco Inter může v Itálii teprve popáté v historii dosáhnout na 10 výher v prvních 12 kolech Serie A.
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Víkend v pěti zápasech
sobota 21. 11., 15:00: Sigma Olomouc – Slavia Praha
Slavia přijíždí do Olomouce jako lídr bez porážky, Sigma má s novým trenérem po posledním zápase co napravovat.
sobota 21. 11., 15:30: Mönchengladbach – Dortmund
Dortmund v Bundeslize neprohrál úvodních devět zápasů a narazí na Mönchengladbach, který má rekordně málo bodů.
sobota 21. 11., 18:30: Sevilla – Betis
Betis cílí na třetí čisté konto z venkovních zápasů v řadě, Sevilla chce v derby zapomenout na mizernou formu.
neděle 22. 11., 17:30: Liverpool – Manchester United
Liverpoolu se doma nedaří, teď přivítá Manchester United s novým trenérem i osmizápasovou sérií bez ligové výhry.
neděle 22. 11., 20:45: Atalanta – Inter
Inter může teprve popáté v historii dosáhnout 10 výher v prvních 12 kolech Serie A.