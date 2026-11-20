Trápící se Táborsko vyzvalo po reprezentační pauze rezervu Slavie. Jihočeši už devět zápasů nepoznali chuť ligového vítězství, přesto jim po 14 kolech patřila 11. pozice. Pražané na tom s formou nebyli o moc lépe, z posledních devíti zápasů bodovali naplno jedinkrát a v tabulce vlastnili o bod víc než jejich sok.
Domácí se mohli ujmout vedení ještě v úvodní desetiminutovce. Jakub Rezek totiž do vápna poslal nebezpečný centr, který si málem srazil do vlastní sítě Bartosz Szywala, ovšem trefil pouze tyč. Další starosti nadělal Adamu Rezkovi v hostující bráně opět jeho spoluhráč. Obrannou hlavičku Marka Suchého mířící pod břevno musel odvracet na roh.
Napotřetí už se ale Jihočeši dočkali. Matějka si našel zpětný pas Šplíchala a ranou do protipohybu slávistického gólmana poslal domácí do vedení. Šplíchal se následně mohl po asistenci i prosadit, jeho pokus, jenž mířil k levé tyči, ale dokázala hostující obrana srazit mimo bránu.
Šplíchal si přenesl aktivitu i do druhé půle, kdy zakončoval z úhlu, avšak Rezka nepřekonal. Po následujícím rohovém kopu už ale hostující gólman kapituloval podruhé. Do odraženého balonu se na hranici vápna opřel Plachý, který nekompromisní ranou k levé tyči zvýšil náskok domácích.
Ten vzápětí vylepšil i Šplíchal, jenž se nenechal stopery Slavie odstavit od míče a následně si tváří v tvář i díky technické finese poradil s Rezkem. Sešívaní mohli záhy snížit z přímého kopu zpoza vápna, pokus Jakuba Kolíska ale lapil Martin Pastornický. V závěru se hostům povedlo snížit zásluhou střídajícího Matěje Kotrby, Táborsko si však tři body ponechalo doma.
V příštím kole se Táborsko pokusí navázat na povedený výkon na půdě pražské Dukly. Slavia B vyzve na domácím hřišti nováčka ročníku z České Lípy.
Regionální derby svedlo dohromady týmy z opačných pólů soutěžního pořadí, které na sebe v rámci druhé nejvyšší soutěže narazily vůbec poprvé v historii. Vedoucí Karviná šla do utkání v roli jasného favorita povzbuzena cenným skalpem Jihlavy i šestizápasovou šňůrou bez porážky. Ostravská rezerva se naopak po minulé domácí ztrátě s Prostějovem nacházela až na 12. příčce a na ligové vítězství čekala už tři kola.
Kdo z baníkovských fanoušků na stadionu přišel o něco později na svoje místo, hořce litoval, protože hned ve třetí minutě hosté udeřili. Skvěle sehraný brejk totiž zakončoval Lukáš Dvořáček, který se zasekávačkou zbavil obránce a povedenou střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre.
O čtvrthodinu později však bylo srovnáno. Jakub Selnar vyslal zleva přetažený centr na zadní tyč, který zjevně překvapil brankáře Martina Hrubého, protože ho nechal propadnout za svá záda. Tam číhal Ousmane Conde a hlavičkou nekompromisně zavěsil. Když se do konce prvního dějství neujal ani další pokus hlavou Condeho, jenž tentokrát skončil na břevně, rozešly se oba týmy do šaten smírně 1:1.
Úvod druhého dějství patřil jednoznačně domácím, ačkoliv útočné akce se pravidelně přelévaly na obě strany. Znovu se blýskl Conde, když svou dalekonosnou pumelicí orazítkoval pravou tyč. Ovšem pak přišla 62. minuta a překvapivá rychlá akce Baníku po pravé straně. Na konci prudkého centru do vápna se zjevil Drozd a lehce akrobaticky vrátil vedení hostům.
Snahy Karviné o vyrovnání zkomplikoval Radim Breite, když se nechal po zbytečných protestech v 65. minutě vyloučit. Když se tři minuty po něm pakoval ze hřiště také Denny Samko, bylo o průběhu utkání takřka rozhodnuto. S Karvinou pak bylo definitivně zle v 76. minutě, kdy se odhodlal k chytrému obstřelu z hranice šestnáctky znovu Drozd a stanovil konečné skóre na 1:3 z pohledu domácích.
Do souboje tabulkových sousedů vstoupila pátá Příbram s cílem prodloužit domácí neporazitelnost proti šestému Ústí nad Labem, které naopak chtělo prolomit pětizápasové čekání na výhru. Za vydatného deště začali navzdory očekávání aktivněji hosté, po úvodní desetiminutovce ale domácí jejich tlak otupili a hra se postupem času zklidnila. Obraz hry se tak proměnil ve vyčkávání bez větší dynamiky, kterému dominovaly především souboje o střed hřiště.
První větší příležitost utkání zaznamenal za hosty aktivní Franck Idumbo-Muzambo, jehož výpad z levé strany zablokoval až bránící Tomáš Svoboda. Další pokus Davida Černého pak musel krotit až brankář Martin Melichar. V závěru prvního dějství sice převzala herní iniciativu Příbram, snahy domácích ale končily na hranici soupeřovy šestnáctky. Největší šance přišla těsně před přestávkou na druhé straně, kdy Melichar znovu vychytal Černého, tentokrát po hlavičce z bezprostřední blízkosti, čímž udržel bezbrankový poločasový stav.
Příbram si první velkou šanci schovala až do 54. minuty a hned se ujala vedení 1:0. Jaroslav Málek našel z rohového kopu nabíhajícího Filu, který z hranice penalty uklidil míč ze vzduchu k pravé tyči brány Tomáše Holého. Na druhé straně mohl odpovědět rovněž po rohu hlavou Antonín Fantiš, Melichar byl ale u levé tyče včas. Zatímco domácí se s vedením v zádech zatáhli a hlídali těsný náskok, hráči Viagemu postupně zvyšovali obrátky směrem k závěrečnému náporu.
Závěrečná pasáž však nakonec zapadla do obrazu většiny utkání, kdy se útočné snahy omezily jen na náznaky a ztroskotávaly na pevných obranách. Větší příležitost už tak nepřišla a Příbram si těsné vedení pohlídala až do závěrečného hvizdu.
V posledním podzimním kole se Středočeši pokusí na vítězství navázat na hřišti Opavy, Severočeši naopak budou chtít další zaváhání napravit v domácím duelu s Kroměříží.