O víkendu zápas v rámci League One, za pár dní na otočku do Milána nebo Paříže. Takhle vypadají běžné dny Omara Sowunmiho, obránce Bromley, který se aktivně věnuje jak profesionálnímu fotbalu, tak světovému modelingu. K němu se přitom dostal čirou náhodou. Před pěti lety ho na ulici v Londýně oslovil muž s nabídkou, že by měl modeling vyzkoušet. Sowunmi ho poslechl, přišel na scouting, a následně podepsal smlouvu s jednou z londýnských agentur.
A tak se rozjela jeho modelingová kariéra. Netrvalo dlouho a Sowunmi začal dostávat pozvánky na světové módní přehlídky od světoznámých značek. "Je to šílené, všechno, co jsem za tak krátkou dobu prožil. Jet na fashion week do Milána a Paříže se značkou, jako je Christian Louboutin je level, na který jsem vůbec netušil, že můžu dosáhnout," mluvil obránce Bromley o svém dosavadním působení v modelingu.
"Potkal jsem také hodně známých lidí. Když jsem modeloval pro Burberry, měl jsem možnost potkat se s Kanye Westem, to pro mě bylo až k neuvěření," zavzpomínal téměř dvoumetrový stoper.
I přes účast na největších přehlídkách světa Sowunmi stále přikládá větší váhu své fotbalové kariéře. Se svým týmem minulou sezonu poprvé v historii – navíc jako kapitán – postoupil do League One poté, co slavil titul pro vítěze League Two. "Ano, modeling mě velmi baví a naplňuje, ale není to moje hlavní práce. Fotbal vždycky byl a bude na prvním místě," vysvětlil Sowunmi své priority.
Kombinaci obou zaměstnání ale zvládá skvěle, v loňském ročníku byl dokonce zařazen mezi nejlepší jedenáctku celé soutěže. "Je těžké dělat to najednou. Trénujeme každý den, zároveň se většina modelingových focení koná ráno. Je to o tom být co nejvíce flexibilní a mít silnou vůli," promluvil Angličan o náročném programu.
Vlastní značka
Jeho zápal pro módu nezůstal jen u modelingu. V roce 2024 se Sowunmi s kamarádem rozhodl založit vlastní značku. Název "Two Islands" promítá britský a japonský styl. "Dělám to hlavně pro lásku k módě. Celý život hraju fotbal, ale jsem také velmi kreativní, takže vlastní značka je pro mě skvělý způsob, jak vyjádřit svou energii," vysvětlil.
Ve fotbalovém světě ale najdeme i další jména, pro které se móda stala druhou vášní. Ikonou přelomu století byl David Beckham, jenž kromě svých vlastních značek byl i tváří mnoha světoznámých kampaní.
V současné době pak nejvíce vyniká Hector Bellerín nebo Jules Koundé, kteří také založili vlastní brandy. Oba hráči se také několikrát zapojili i do samotného modelingu a svým stylem na sebe často upozorňují.