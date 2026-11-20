Český reprezentant Kinský má v Tottenhamu velkou důvěru trenéra Roberta De Zerbiho a klub s ním navíc prodloužil smlouvu. Případný příchod dalšího brankáře tak nemusí znamenat, že Spurs hledají novou jedničku.
Spíše se poohlížejí po dlouhodobém řešení na pozici, kde za Kinským momentálně figuruje sedmatřicetiletý Martin Dúbravka. I tak je to ale pro Čecha pochopitelně nepříjemná situace.
Sedmnáctiletý Prescott totiž patří mezi brankářské naděje Bayernu Mnichov a mezi nejtalentovanější brankáře světa. Podle TEAMtalk on ani jeho zástupci nemají jistotu, že v bavorském velkoklubu dostane v budoucnu dostatek příležitostí. Po očekávaném konci Manuela Neuera by totiž měl místo jedničky převzít Jonas Urbig.
Prescottovi po sezoně vyprší smlouva, což přitahuje pozornost řady evropských klubů. Tottenham, Chelsea a Juventus už prý navázaly kontakt s jeho okolím, Arsenal měl dokonce mladému brankáři představit konkrétní plán, jak by se mohl postupně propracovat do prvního mužstva. Situaci údajně sledují také Manchester United a Manchester City.
Případný přestup však komplikuje Prescottův věk. Mladý gólman oslaví osmnácté narozeniny až příští září. Kvůli pravidlům upravujícím mezinárodní přestupy nezletilých hráčů by se tak v lednu nemohl automaticky připojit k anglickému klubu.
Zatímco v předních evropských ligách se přestupové okno již uzavřelo, v české nejvyšší soutěži mohou kluby posilovat až do 8. září. V aktualizovaném speciálu Livesport Zpráv můžete sledovat informace o dokončených i chystaných transferech stejně jako přestupové spekulace a novinky v hráčských smlouvách.