Po měsíci se na lavičku Bayernu vrátil trenér Vincent Kompany. Čtyřicetiletý belgický kouč v říjnu po jednom z tréninků zkolaboval a v posledních zápasech vedli mužstvo jeho asistenti.
Kimmichův centr skončil v páté minutě na tyči a do vedení šli nečekaně hosté. Devatenáctiletý Angličan Moore se po rychlém protiútoku a El Malově patičce ocitl sám před brankářem Urbigem, chladnokrevně ho obešel a vstřelil první bundesligový gól.
Krátce poté favorit přišel po souboji v pokutovém území o kulhajícího Kanea. Jeho zranění jen prohloubilo ofenzivní nouzi mnichovského týmu, který musel nastoupit i bez Díaze, Gnabryho a Sajbárího. Do druhé půle už navíc nevyběhl ani Olise.
V 37. minutě vyrovnal střelou zpoza vápna Brown, ale po přestávce Bayern několikrát uchránil od dalšího inkasovaného gólu Urbig. Ze závěrečného tlaku nevytěžil nic ani Musiala, jehož míč ve velké šanci vychýlili těsně mimo branku kolínští zadáci.
V předchozích šesti soutěžních zápasech Bayern nad Kolínem pokaždé zvítězil. Hosty získaný bod posunul na 14. místo.