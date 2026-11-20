Klub byl na konci uplynulé sezony vyloučen z baráže o postup do Premier League poté, co přiznal, že špehoval ostatní týmy při tréninku. Eckert dostal trest za účast na třech incidentech. V říjnu obvinění přijal a dostal pokutu ve výši 28 000 liber. Jeho distanc byl však odložen do konce příští sezony. Nyní dostal plnou důvěru vedení klubu z jihu Anglie.
"Tonda je velmi talentovaný a precizní. Má skvělé analytické myšlení, zároveň ale disponuje osobností a autoritou, které jsou potřebné i v tak mladém věku. Je naprosto jasné, že tohle je pro něj správné místo, a mám velkou radost, že to stejně vnímá i on," řekl podle agentury AP sportovní ředitel Southampton FC a Eckertův krajan Johannes Spors.
Southamptonu v probíhajícím ročníku patří sedmé místo se ziskem 24 bodů.
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