Florbalový týden: Triumf do dějepisu, hledání křídla a kompliment pro nároďák od legendy

Nastříleli úřadujícím šampionům planety tucet gólů v jejich domácím prostředí a poslali do éteru jasný vzkaz, že jsou připraveni poprat se za rok o korunu pro mistry světa. Čeští florbaloví reprezentanti mají za sebou velmi povedený víkend a Švédsko začíná vnímat, že má zatraceně odhodlaného konkurenta. A činili se i mladíci.

Rok poté, co mužská reprezentace dostala od Švédů solidní direkt ve finále mistrovství světa, přišlo nové měření sil. Konalo se v místě, kde se o cenných kovech bude rozhodovat za rok a pokud brali Švédové turnaj v Baltiska Hallen v Malmö jako ostrou zkoušku, tak ta na hřišti s Čechy se jim moc nepovedla.

Ještě nikdy v historii nedostal švédský národní tým, naprostý suverén florbalové historie, víc než devět gólů. Tentokrát mu Češi nasypali rovných 12! A ani jeden nebyl do prázdné branky při power play soupeře. Prostě poctivá práce a pokaždé byl překonán gólman. Začátek přitom vypadal hrůzostrašně. Na začátku 6. minuty prohrávali Češi 0:2, pak se ale osmělili a postupně otáčeli vývoj zápasu pro sebe. Švédští gólmani se pod tíhou tolika přesných střel vystřídali – a stejně jim to nepomohlo.

Bývalý trenér skládá pochvalu

Takový sukces neušel pozornosti českých legend, které se Švédy zažívaly spíš opačné výsledky. "Byl to výborný výkon, kluci si to zasloužili, hráli perfektní zápasy. Ten tým má velikánskou sílu, je výborně poskládaný, všechno má hlavu a patu," posílá komplimenty bývalý reprezentant Radim Cepek, který byl v roce 2014 jako trenér u vůbec prvního skalpu Švédska. Pokud se před devíti lety jednalo o senzační počin, dnes i on sám vidí daleko větší potenciál.

EFT: Finsko – Česko 5:4pp ceskyflorbal.tv

Vedle zápasu se Švédy se následně výsledkové podařily i další dva duely s tradičními rivaly a výběr trenéra Jaroslava Berky celý podzimní turnaj Euro Floorball Tour vyhrál. "Kluci demonstrovali sílu a sebevědomí. Otáčejí zápasy, když prohrávají. Pokud došlo na power play, v utkání se Švýcary ji odbránili a naopak v duelu s Finy, když doháněli ztrátu, dva góly dali. Je vidět, že hráči i vedení mají jasný cíl, získat titul mistrů světa a kráčejí k tomu zatím výborně. Je se na co těšit," dodává Cepek.

Hledá se levé křídlo

Česká sestava se oproti loňskému šampionátu proměnila jen lehce. Pohromadě zůstala dominantní první formace, tvořená pěticí Němeček, Hemerka – Langer, Havlas, Beneš. Ostatní lajny ale zřejmě čeká další testování. Podařil se návrat zadáka Patrika Suchánka, který se našel při souhře s Filipem Formanem.

Stále se ovšem zřejmě budou hledat útočníci na levou stranu. V průběhu turnaje v Malmö dostal na věčně problémovém postu nejvíc prostoru Matěj Pěnička, který aktuálně hraje za finský EräViikingit, testovaly se i možnosti Petra Majera a Adama Zúbka.

Naopak v brance je zřejmě o tandemu jasno. Za neochvějnou jedničkou Lukášem Bauerem, který se 31 úspěšnými zákroky podepsal pod zmíněný triumf se Švédy, potvrdil svou pozici střešovický Tomáš Jurco. Ten v utkání se Švýcarskem inkasoval jediný gól.

Švédské reakce

Ve Švédsku se naopak diskutuje, jak velký alarm znamená děsivě vypadající prohra. Seveřané procházejí zrádnou výměnou generací a na hřišti se třeba vedle sebe objevili 33letý matador Rasmus Enström a 18letý talent Daniel Kalentun. "Nejhorší výkon reprezentace v historii, který pamatuji. Češi jako první nasázeli Švédsku dvojciferný počet gólů, a to bez nějakého extra výkonu," glosuje statistik Jens Milesson. "Češi byli efektivní a gólman Hagström vůbec neměl den. Tým, který jindy bývá jako stroj, dělal obrovské množství chyb. Jednoduše to bylo spravedlivé vítězství. Další dny čekám nápravu," dodal.

EFT: Švédsko – Česko 8:12 ceskyflorbal.tv

A opravdu se v průběhu víkendu výkony týmu Tre Kronor zvedly a jednoznačné vítězství Švédů 5:1 nad Finskem jen dokázalo, že se zjevně jednalo jen o ojedinělý výpadek. "Prohra s Čechy byla spíš dílem velkých experimentů, byla to jedna velká laboratoř při míchání sestavou," myslí si někdejší přední trenér a dnes televizní expert Mika Packalén. I tak ale v diskusích lze najít zmínky o tom, že i Švédsko by si mělo uvědomit, že jeho letitá dominance dávno skončila a je čas zamyslet se nad další prací a zlepšováním.

Mládí potvrzuje trendy

Vedle českého mužského národního týmu se na Euro Floorball Tour činila i juniorská reprezentace. Zatímco trenér Ladislav Štancl se po sérii nezdarů smutně rozloučil v Pardubicích, mladíci mu v Malmö udělali obrovskou radost. Ve třech po sobě jdoucích dnech vyhráli nad Švédskem (7:6), nad Švýcarskem (7:2) a nakonec i nad Finskem (5:4) a bez ztráty jediného bodu opanovali celý turnaj.

Čeští junioři vyhráli v Malmö turnaj EFT Per Wiklund

"Celý víkend jsme se věnovali založení brejku po zisku míčku a základnímu obrannému rozestavení. Důkazem je, že jsme proti Finsku kromě jednoho gólu vždy skórovali z kontrů. To je přesně to, co jsme si chtěli odvézt. Zároveň to máme v plánu rozvíjet dál a v příštím cyklu nás čeká spousta práce v nadstavbě," glosoval kouč devatenáctky víkendové dění, které skončilo velkým úspěchem.

Na co se těšit

V průběhu týdne se už zase rozběhnou ligové soutěže a ve středu večer dojde v SSL na střet Kalmarsundu s Växjö, kde se představí v dresu domácích Filip Forman. Jak se mu povede po náročném víkendu, kdy odehrál tři zápasy, bude možno sledovat i na obrazovkách Nova Sport. V sobotu pak ve švédské lize vyzve Linköping s českou dvojicí Josef Rýpar, Matěj Jendrišák tým Pixba, který je lídrem soutěže.

V české Livesport superlize láká nedělní utkání Mladé Boleslavi s Bohemians, kde by měli Středočeši konečně dokázat svým příznivcům, že umějí bodovat i s těžšími soupeři. A nakonec pondělní televizní šlágr. Duel Tatranu s Vítkovicemi je od nepaměti tradiční bitvou dvou gigantů a týmů s nejvíc mistrovskými tituly. Zároveň to bude střet prvního a druhého týmu tabulky.