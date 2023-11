Florbalový týden: Citelná Tomašíkova absence, švýcarský hattrick i smutný konec šampiona

Vítkovice zvládly další důležitý ligový šlágr a i když se na čele tabulky vyjímá před reprezentační přestávkou střešovický Tatran, jsou to právě Rytíři, kdo si za poslední týdny zaslouží absolutorium. Báječnou formu potvrdili 11 vstřelenými góly do sítě Mladé Boleslavi. V ženské lize válí Olomouc, ve Švédsku se daří Linköpingu a florbalu dal smutné "sbohem" ikonický Joonas Pylsy.

V táboře Středočechů nebylo příjemně už od rána. Těsně před odjezdem na jeden z nejzajímavějších zápasů podzimu se z utkání omluvil nejproduktivnější hráč superligy Milan Tomašík, kterého skolila nemoc. Bolka tak vyrazila na Dubinu bez hlavní opory, zklamání to ale bylo samozřejmě i pro početné publikum, které se tentokrát v domácí aréně Vítkovic sešlo. Tomašík v klubu začínal a stále je mezi příznivci oblíbeným. Fanouškům tak musela stačit přítomnost dalších vítkovických odchovanců v dresu Boleslavi: Adama Delonga, Martina Tokoše, Jiřího Besty či Patrika Suchánka.

Exponovaný zápas pak předčil očekávání, diváci viděli 19 gólů a vítězství domácích v poměru 11:8. Mezi střelce se zapsalo hned devět hráčů Vítkovic, čímž se jen potvrdilo, že současný tým nestojí na jediné osobnosti, naopak si soupeři musí hledět každého hráče.

LS: Vítkovice – Mladá Boleslav 11:8 ceskyflorbal.tv

Show i bez hlavní hvězdy

"Byla to show, která se jen tak nevidí. Ale také tam byla kupa chyb na obou stranách. Něco bylo způsobené tlakem, ale byla i řada zbytečných. Každopádně se hrál ofenzivní, aktivní a gólový florbal plný energie a my jsme to zvládli lépe než soupeř," líčil vítkovický trenér Tomáš Martiník. Nejen jeho muselo těšit, že na Dubině konečně bylo plno. Vítkovice se konečně rozhodly vytáhnout spodní řady tribuny, aby triumf domácích mohlo sledovat necelých 500 diváků.

To Joonas Naava z Mladé Boleslavi neskrýval, že je zklamaný. "Byl to náš nejhorší výkon v sezoně a musíme diskutovat o tom, co jsme v přípravě udělali špatně. Spousta hráčů zahrála pod své možnosti. Vítkovice mnohokrát skórovaly velmi snadno po našich chybách," připustil.

Ač na začátku sezony vypadala Mladá Boleslav naprosto neohroženě a na potkání rozdávala dvouciferné nášupy, nyní ji čeká práce. Jeden z favoritů soutěže totiž ztratil už třetí zápas v krátké době – se Spartou, Chodovem i Vítkovicemi.

Derby pro Tatran, hattrick Švýcara

Nejstarší české florbalové derby mezi Tatranem a Chodovem pro sebe získaly Střešovice díky velkému obratu ve druhé polovině zápasu poměrem 6:5.

LS: Tatran – Chodov 6:5 ceskyflorbal.tv

Namále naopak měla Sparta, která namísto jasné výhry hájila na hřišti Karlových Varů jednobrankový náskok (7:8). Pardubicím nepomohla ani výměna trenérů, i když v týdnu prošly přes druholigový Chomutov mezi 16 nejlepších týmů, v lize po nezdaru v Liberci (5:9) počítají už devět proher v řadě.

Překvapovat nepřestávají Vinohrady, které zapsaly další tříbodové vítězství, tentokrát přehrály díky lépe zvládnuté poslední třetině ostravské FBC 8:5. Švýcar Daniel Keller vstřelil svůj první hattrick v české nejvyšší soutěži a poděkoval trenérovi za to, že ho zařadil do formace se Zbyňkem Stuchlíkem, který mu dvě branky přihrávkami připravil.

LS: Vinohrady – Ostrava 8:5 ceskyflorbal.tv

SKV zůstává před první sezónní pauzou v horní polovině tabulky, kouč Pražanů však klidní emoce. „Loni nám reprezentační přestávka moc nepomohla. Vyhráli jsme sice důležité zápasy, ale úplně nejdůležitější bude pokračovat v procesu, který jsme si nastavili a stupňovat naše výkony dál,“ řekl vinohradský lodivod Jan Kapucián.

Olomouc vystrkuje růžky

Ženská nejvyšší soutěž dostala nového partnera a trenéři ženské reprezentace odhalili nominaci na blížící se mistrovství světa. Překvapením je hlavně zařazení teprve šestnáctileté liberecké univerzálky Karolíny Klubalové, která letos hraje premiérovou sezonu mezi dospělými, drží se ale díky 16 gólům a sedmi nahrávkám v 11 zápasech na druhém místě produktivity ČEZ extraligy.

Solidní zápletku dávají ženské extralize výkony Olomouce. Tým z Hané zapsal proti doposud neporaženému Chodovu páté vítězství v řadě a usadil se hned za trojicí největších aspirantů na titul. Pro tři body za výhru 5:2 si musela Olomouc dojet až do Chomutova, neboť právě tam pražský klub připravil projektové utkání. Senzační zápas vidělo v hezkých kulisách více než 600 diváků.

ČEZ extraliga: Chodov – Olomouc 2:5 ceskyflorbal.tv

Linköping táhnou Češi

Ve švédské SSL došlo na střet dvou týmů s českými oporami. Letošní parádní formu v něm demonstroval Linköping. Matěj Jendrišák i Josef Rýpar se podíleli na triumfu Crusaders nad Kalmarsundem shodně jedním gólem, hostující Filip Forman zapsal jen jednu nahrávku. Impozantní vítězství 10:4 posunulo Linköping do elitní čtyřky. Kalmar naopak navzdory parádní Formanově produktivitě (již osm gólů a devět nahrávek) hraje na hraně pozic pro play off.

Ve finské F-liize se opět předvedl Petr Majer, nejproduktivnější hráč Westendu Indians se dvěma góly podepsal pod výhru 7:5 nad SC Classic. Slavného soupeře, který v posledních 10 letech získal šest mistrovských titulů, porazili Indiáni už podruhé v sezoně.

Smutnou zprávou je oznámení konce kariéry finského všudybyla Joonase Pylsyho. Pracovitý univerzál utrpěl loni v průběhu mistrovství světa mozkovou mrtvici a i když se dokázal vrátit do běžného života, po roce rekonvalescence se rozhodl už nepokoušet snahu o návrat.

Na co se těšit

Díky reprezentační pauze bude možné sledovat formu mužských národních týmů. Český výběr míří do Malmö otestovat prostředí, v němž se v příštím roce uskuteční mistrovství světa. V pátek od 18:30 nastoupí výběr trenéra Jaroslava Berky proti úřadujícím mistrům světa.

V sobotu se může dočkat Eliška Krupnová s týmem Pixba postupu do finále Ligy mistryň. Lišky jedou k semifinálové odvetě na hřiště švýcarského Klotenu a mají k dobru domácí výhru 6:2. K postupu tak stačí švédským vicemistryním bod.

Nejzajímavějším nedělním zápasem je střet dvou nejlepších týmů druhé nejvyšší soutěže. Bulldogs Brno i Slavia Ústí nad Labem se netají touhou vrátit se do Livesport superligy. Jejich vzájemný zápas může naznačit ambice, ale i připravit pozice pro boj o nasazení před play off.