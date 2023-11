Florbalový týden: Derby Sparta neotočila, končí další kouč a Forman u skalpu mistra

V Livesport superlize padl další trenér, ke změně sáhly po drtivém debaklu v Pardubicích. Naopak mistrovský Tatran, jenž provedl korekci na střídačce jako první v sezoně, navázal na vítěznou šňůru a pomalu ale jistě dohání manko z úvodu sezony. V čele tabulky se pak osamostatnily Vítkovice. V zahraničí vévodí tři Češi týmovým statistikám a jedním z aktérů velké brankářské bitvy ve Finsku byl gólman z jihu Čech.

Po ostudném výsledku 2:22 se rozhodl skončit na postu trenéra Pardubic Ladislav Štancl. Florbalisté z města perníku vyhráli v sezoně jen úvodní zápas a následně zapsali osm porážek v řadě. Debakl s Mladou Boleslaví byl poslední kapkou. "Vstup do sezony se nepodařil a na psychice i herním projevu týmu to bylo čím dál víc znát. Hlavní zodpovědnost leží na mně. Některé kluky trénuji nepřetržitě několik let a i toto mohlo mít vliv na určitý stereotyp, který pak brzdí dynamiku práce, jež je potřeba," vysvětloval Štancl své rozhodnutí.

Beznadějně poslední Pardubice nově povede sportovní manažer Martin Zozulák. Klubová legenda začne svou misi v pohárovém klání v Chomutově, ještě před reprezentační přestávkou pak zamíří Sokoli do Liberce.

Sestřih zápasu: Pardubice - Mladá Boleslav 2:22 ceskyflorbal.tv

Růžové góly

S blížícím se startem listopadu se dresy některých klubů zbarvily do růžova. Díky tradiční akci, kterou různé organizace v průběhu podzimu připomínají boj s onkologickými onemocněními, pak byl možná i daleko jasněji vidět výkon českého útočníka Filipa Formana, který se v dresu Kalmarsundu podepsal pod triumf nad úřadujícími šampiony z Falunu.

Celek z přístavního města konečně předvedl po nevýrazných posledních týdnech svůj potenciál a díky vítězství 6:4 se posunul na místa znamenající účast v play off. Českého fanouška může těšit, že právě bývalá opora pražských Bohemians vévodí týmovým statistikám. Formanovi (8+8) patří aktuální čtvrté místo kanadského bodování celé SSL a ve zmíněném utkání proti Falunu skóroval v přesilovce.

O tom, že čeští florbalisté jsou v zahraničí hodně vidět, svědčí i to, že vedle Formana jsou lídry bodování ve svých týmech také ve finské F-liize Petr Majer ve Westend Indians a Šimon Stránský v EräViikingitu. Brankář Martin Hanousek bude kvůli zranění svého kolegy Akiho Kirvesniemiho zřejmě nějaký čas jedničkou týmu Nurmon Jymy. V nedělním utkání na hřišti OLS Oulu byl blízko výhry, zápas dotáhl po výsledku 4:4 do nájezdů a v nich svými zákroky připravil spoluhráčům hned dva mečboly. Jenže tým ze Seinäjoki je nevyužil, a tak se nakonec radovali domácí.

Liberec stále sbírá body

V české lize se do růžové oblékl Chodov, který se v domácím utkání s Libercem mohl v případě vyššího vítězství vrátit na první příčku tabulky. Jenže Severočeši hrají v parádní formě a i na pražském Jižním Městě byli dlouho daleko blíž vítězství. Televizní duel nakonec rozhodla až závěrečná loterie nájezdů, ve které byl jediným úspěšným střelcem Milan Tichý, předsezonní posila z České Lípy. "Není náhoda, že je Liberec tak vysoko, i nám to udělal těžké. Nehráli jsme, jak jsme chtěli, a nakonec máme aspoň dva body přes nájezdy, což není naše nejsilnější stránka," glosoval zápas trenér vítězů David Podhráský.

Sestřih zápasu: Chodov – Liberec 4:3p ceskyflorbal.tv

Chodov sice vyhrál, suverenitu z úvodu sezony ale pomalu ztrácí. Naopak Liberec znovu ukázal, že se s ním musí počítat. Tým vedený Petrem Kološem dokázal vyhrát třeba i na Tatranu a stále se v tabulce drží mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Tentokrát to ze strany Severočechů nebyla nijak výrazná útočná podívaná, plánem bylo zkrotit třetí nejlepší ofenzivu ligy, a to se podařilo. Liberec v zápase dvakrát vedl a Chodov byl nakonec rád za to, že dovedl zápas do prodloužení.

Tatran vyladil defenzivu

Derby mezi Spartou a Tatranem bývá v posledních letech zřejmě nejprestižnějším pražským soubojem a Střešovice se na něj připravily důkladně. Vypracovaly si vedení 4:0 a zdálo se, že jim nic nestojí v cestě za třemi body. Sparta pak ale během 287 sekund třikrát skórovala a nakonec se jí podařilo i vyrovnat. "Jsme rádi, že i s těmi nejlepšími týmy už hrajeme vyrovnané zápasy. Jen jsme zase udělali nevynucenou chybu, a ta rozhodla zápas," litoval sparťanský univerzál Marek Zouzal.

K vítěznému gólu výrazně dopomohly Tatranu sparťanské opory. Jiří Curney poslal kapitánovi Martinovi Pražanovi dost nepříjemnou nahrávku, ten mu ji podobně vrátil, následně vyvezl balónek do gólové šance zadák Adam Kučera a Martin Šindelář vsítil vítězný gól.

Sestřih zápasu: Sparta – Tatran 4:6 ceskyflorbal.tv

Při pohledu na hru mistrovských Střešovic je patrné, že se trenérský tým zaměřil na vyladění defenzivy. Na minulé ligové výsledky Tatranu (11:0 s Black Angels, 10:1 s SKV) navázala jeho obrana i v první polovině zápasu se Spartou. Tomáš Jurco v úseku 155 minut inkasoval jen jedinkrát.

Odešla jedna z prvních legend

Ze severu přišla smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel po těžké nemoci legendární švédský útočník Michael Östlund, který se podílel na třech titulech mistrů světa (1996, 1998 a 2000). Na klubové úrovni působil v týmu Haninge, se kterým vyhrál dvakrát Pohár mistrů, kde po jeho boku sbíral první zkušenosti Johan von der Pahlen, někdejší hvězda Střešovic.

Na co se těšit

Jednoznačným hitem víkendu bude sobotní střet Vítkovic s Mladou Boleslaví. Do prostředí, kde florbalově vyrůstali, se vrátí celá enkláva někdejších Rytířů. Milan Tomašík, Patrik Suchánek, Jiří Besta či Adam Delong prověří, v jaké formě je vedoucí tým Livesport superligy. V neděli se hraje tradiční pražské derby mezi Tatranem a Chodovem a v pondělí je v Ostravě na programu derby ženských týmů FBC a Vítkovic, tedy celků, které se na jaře střetly v superfinále.