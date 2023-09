Florbalový týden: Trpké vyřazení Bohemians, hladový Tomašík i fantom Forman

Čtyři české florbalové kluby o víkendu okusily, jak chutná Evropa. Pro Bohemians skončil dvojzápas se švýcarským šampionem Wilerem hořce, muži Tatranu a ženy FBC Ostrava rozehrály své série v Poháru mistrů nadějně. V domácí Livesport superlize zraje jako víno Milan Tomašík a v té švédské se zaskvěl představitel nastupující generace Filip Forman.

Bohemians stihli během jediného týdne odehrát v evropském poháru dva zápasy a oba rozhodně zapíšou do své historické kroniky. Domácí utkání na Podvinném mlýnu vyhráli nad Wilerem 5:4 díky rozhodující trefě Matyáše Krebnera. Právě on v minulosti v dresu švýcarského mistra hrával, a tak se za svou první trefu soupeři místo radosti omlouval. Tu druhou, vítěznou už však slavil bez ostychu.

I v odvetě měl vítěz domácího poháru dlouho blíž k vítězství, do poslední třetiny vstupoval s vedením 3:2, jenže Švýcaři si nakonec 52 sekund před koncem gólem Maxe Wahlgrena v power play vynutili prodloužení. To pak rozhodl Slovák Michal Dudovič. "Mrzí to, měli jsme je na lopatě. Několikrát jsme mohli dát i gól do prázdné branky," litoval trenér Michal Jedlička.

Utlumený potenciál

Nový formát Poháru mistrů rozhodně zaujal. Vůbec poprvé se už od začátku hraje play off, navíc systémem doma-venku. A zejména v jižní, čili česko-švýcarské větvi, to pokaždé byla dramatická utkání, která přilákala publikum. Bohužel soutěž poněkud ničí nastavení termínů. Skoro všechny duely (až na výjimku prvního utkání Bohemians s Wilerem) se hrály o víkendu a mezi ostatními sportovními událostmi zapadly.

Statistiky utkání mužů

Potenciál nového formátu na úvod udusili i Seveřané, kteří zápas mezi mistry a vítězi domácích pohárů termínově umístili do konce prázdnin, a tak souboje špičkových týmů ze Švédska a Finska skoro nikdo ani neregistroval. Měření sil, ve kterém tahaly za kratší konec finské týmy, ovšem rozhodně rozproudilo debatu o tom, jak konkurenceschopná je F-liiga oproti švédské SSL.

Tomašík v laufu

Mladá Boleslav vstoupila do sezony s novým koučem a po Finem Joonasem Naavou nastavila na začátek 15gólovou normu. Pravda, Středočeši neměli v úvodních dvou zápasech sezony nejtěžší soupeře, nicméně před domácím publikem hráli tak, jak se má. Naplno od první do poslední minuty.

Prim hraje zejména nově sestavená formace okolo Milana Tomašíka, který by už mohl s čistým svědomím nastupovat ve veteránské soutěži. Pětatřicetiletý centr dostal na křídla mladíka Jakuba Vařechu a z Vítkovic čerstvě příchozího reprezentanta Adama Delonga, produkci však zařizuje směle i sám. Stihl dát už tři góly, na dalších sedm nahrát a s 10 kanadskými body vévodí produktivitě soutěže. Velmi zajímavý je i pohled na Delongova čísla – ten během dvou utkání vypálil 19 střel na branku…

Pardubická sláva

Už se stalo tradicí, že na úvod sezony zvou pardubičtí Sokoli své soupeře na hokejový stadion. V roce 2018 díky tomuto projektu přilákali na utkání nejvyšší soutěže (se Znojmem) 5108 diváků, především školáků. A tentokrát? Ještě před devátou večerní děkovali hokejisté Pardubic na ledové ploše fanouškům za podporu při jejich domácí premiéře v novém ročníku s Litvínovem, v sobotu od osmé ranní se už ve zcela proměněné areně proháněli malí florbalisté, kteří do města perníku dorazili na speciální turnaj i na následný superligový zápas Sokolů se Spartou.

Jenže Pražané neměli slitování a s motivací odčinit nezdar z úvodního kola (prohra s Chodovem 6:11) už po čtvrthodině vedli 5:0. Domácí se sice snažili skóre zkorigovat, návštěva kola (1450 diváků) však nakonec viděla jejich prohru 4:11.

Formanovi nová lajna svědčí

Staronové angažmá má reprezentační útočník Filip Forman. Jedna z vycházejících florbalových hvězdiček se vrátila do švédského Kalmarsundu, kde před třemi lety v době covidu zaujala natolik, že se na ni pořádala sbírka. Tehdy jako téměř neznámý teenager zapsal během sedmi utkání celkem 14 kanadských bodů (6+8) a slíbil, že až nastane možnost, v přístavním městě se zase objeví.

Slovo dodržel a hned v premiéře nové sezony bylo vidět, jak hru týmu oživil. Trenér Victor Gustavsson dal českému centrovi na křídla švédské reprezentanty Linuse Malmströma a Kevina Haglunda a Forman poděkoval hattrickem. Už na první pohled bylo zřejmé, že hra Kalmarsundu je ve srovnání s minulou sezonou daleko svěžejší.

Vítkovice nesmějí uhnout

O Poháru mistrů už řeč byla a sluší se připomenout, že o víkendu v něm budou české týmy potřebovat podporu. Tatran bude doma chtít zopakovat výkon z Bernu (vítězství 5:2), aby dokonal postup mezi čtyři nejlepší evropské týmy. Dobře rozehranou mají svou sérii i ženy FBC Ostrava, které doma přetlačily Kloten 3:2 a v odvetě jim stačí remíza nebo v případě prohry (jakýmkoliv rozdílem) zvládnuté prodloužení.

Statistiky utkání žen

Nejtěžší pozici budou mít české mistryně. Vítkovice sice skórovaly na hřišti Zugu už ve 33. sekundě, jenže pak už gólmanku Micheline Müllerovou překonat nedokázaly a prohrály 1:4. Navzdory tomu, že česká trojice v dresu soupeřek (Denisa Ratajová, Martina Řepková, Ivana Šupáková) střelecky mlčela. V sobotu doma na Dubině musejí Vítkovice vyhrát, aby si vynutily aspoň prodloužení.