Florbalový týden: Podivný konec slavného trenéra, Liberec bez limitu i Tomašíkova show

V kabině českých florbalových mistrů se dějí věci. Střešovický Tatran se sice probojoval do semifinále Poháru mistrů, jenže brzy poté řekl sbohem jednomu z trenérů. Zdeněk Skružný (55), který s červenočernými získal v letech 1998 až 2006 rekordních sedm titulů, byl tak nějak zvláštně odstaven. Pohoda je naopak v týmu Liberce, Chodova a také u matadora Milana Tomašíka (35).

Střešovice nemají ideální vstup do sezony. Zatímco minulou základní část odehrály bez ztráty jediného bodu, tentokrát zaváhaly v každém ze tří úvodních utkání a navíc se soupeři, které měly suverénně přehrát. Samozřejmě, přišly o lídra Ondřeje Němečka, jenže i bez něj pak suverénně deklasovaly švýcarský Köniz.

Zpráva o konci trenéra Zdeňka Skružného i tak přišla relativně nečekaně. "Nároky, které s sebou nese pozice trenéra A-týmu mužů a zvýšené časové požadavky na Zdeňka v rámci civilní profese, nedovolují tyto dvě role nadále skloubit. Nepodařilo se tak naplnit naše vzájemné očekávání, a proto jsme se se Zdeňkem domluvili na rozvázání naší spolupráce," napsaly Střešovice ve svém prohlášení.

Milan Fridrich a Zdeněk Skružný Matyáš Klápa / tatranflorbal.cz

Zkušeného matadora, který se podepsal pod historicky první českou medaili z mistrovství světa a také pod premiérové vítězství národního týmu nad Švédskem, vystřídali mladíci Martin Pánek a Marek Mandler. Ten druhý ještě nedávno působil v Karlových Varech.

Skružný skončil krátce poté, co nezvládl zápas s Libercem. V tomto utkání stál na střídačce sám, bez druhého kouče Milana Fridricha. Paradoxně ho tak popravil tým, ve kterém dlouhá léta působil.

Kde má Liberec limity?

Severočeši na hřišti Tatranu bavili. Soupeře, který se zaskvěl v pohárové Evropě, ničili výraznou produktivitou. Gólman Tomáš Jurco měl po několika vynikajících zápasech slabší den a jeho úspěšnost zákroků byla jen 56,5 %.

Ofenzivu vítězů táhl Jakub Faksa, který v nové sezoně konečně začal úročit zkušenosti nabrané v juniorce švédské Storvrety. Zatímco v předchozí sezoně dal včetně play off v 15 utkáních pouhé dva góly, v novém ročníku už jich má na kontě sedm a proti Tatranu slavil rovnou poker.

Liberec sice ve druhém kole chytil nepříjemný debakl 3:15 od Mladé Boleslavi, jinak ale boduje spolehlivě a pod taktovkou kouče Petra Kološe hraje líbivý ofenzivní florbal.

Sestřih zápasu: Tatran – Liberec 8:10 ceskyflorbal.tv

Chodov pod neodvolatelným koučem dozrává

V ještě větší pohodě je Chodov. Na pražském Jižním Městě nechali po několik sezon uzrát nadějné mladíky, kteří dnes začínají splácet důvěru. Zajímavě poskládaný tým, v němž stále drží opratě mazáci Tomáš Sýkora, Tom Ondrušek a Marek Vávra, hraje sebevědomě a po pěti kolech vede superligovou tabulku.

Z dvojzápasu s ostravskými týmy vydoloval Chodov pět bodů a cenné je hlavně vítězství na hřišti Vítkovic. To v prodloužení zařídil jedním z nejkrásnějších gólů týdne 20letý zadák David Horký, který se učil florbalovému řemeslu vedle Michala Podhráského.

Sestřih zápasu: Vítkovice – Chodov 6:7p ceskyflorbal.tv

V případě Chodova je však třeba zmínit ještě jedno jméno. Na střídačce už přes 10 let vládne druhý z bratří David Podhráský, který nedávno oslavil už 200. vítězství v nejvyšší soutěži. I díky tomu, že mu sportovní vedení klubu nechalo důvěru i v dobách, kdy se tolik nedařilo, je tradiční účastník elitní soutěže blízko tomu, aby znovu směle bojoval o medaile.

Vůle a dřina víc než talent

Pondělní televizní bitva Sparty s Bohemians svedla ke vzájemnému souboji dva ambiciozní týmy, jenž se v lize doposud trápily. "Klokanům" byl tentokrát málo platný talent. Jak už to v podobných zápasech bývá, rozhodovala vůle a dřina, a ta byla na straně Sparty. Na tříbodovém vítězství 7:6 se podílela zejména trojice Robert Košir, Mikuláš Krbec a Jiří Curney, kteří strávili na hřišti téměř polovinu zápasu (v případě Košira a Curneyho to bylo přes 28 minut).

Sestřih zápasu: Sparta – Bohemians 7:6 ceskyflorbal.tv

Naopak poražení se o své hlavní opory opřít nemohli. Patrika Šebka a Matyáše Krebnera se snažil trenér Michal Jedlička po návratu po zranění šetřit, tudíž neměli tak výrazný podíl času na hřišti. Zaujalo však jiné číslo – slovenský snajpr Tomáš Kvasnica za zápas vypálil 12x na branku, gólmana Martina Beneše překonal jen jedinkrát...

Tomašík boduje jako v pravěku

Neohroženě a v podstatě až senzačně vypadá postavení Milana Tomašíka v čele kanadského bodování celé superligy. Mladoboleslavský centr dokázal ve čtyřech zápasech nasbírat už 21 kanadských bodů a sám připouští, že podobný vstup do sezony nepamatuje. "Musel bych hodně zapátrat v historii, ale maximálně se mi to mohlo podařit třeba v mladších či starších žácích. Buď to bylo v pravěku, nebo se mi to ještě nikdy nestalo," připouští výjimečnost aktuální situace.

Jakub Vařecha s Adamem Delongem gratulují Milanovi Tomašíkovi Martin FLOUSEK / www.florbalmb.cz

Pravdou je, že Boleslav zatím měla čest zejména se soupeři z nižších pater tabulky. A až s výjimkou Karlových Varů (12 gólů), nasázela České Lípě, Liberci i pražskému Butchisu normativně 15 branek. Následný duel se střešovickým Tatranem ji však prověří jistojistě.

Na co se těšit?

Právě večerní souboj posledních finalistů odstartuje šlágry nabitý program následujících dnů. Tatran bude mít v domácím prostředí příležitost dokázat, že může zopakovat výkony z Evropy, pro Boleslav naopak půjde o první těžší zápas sezony.

V pátek se čeká střet gigantů ve švédské SSL. Storvreta změří síly s Falunem a půjde nejen o reprízu jarního finále, ale i o souboj o čelo tabulky. V dresu Orlů z Uppsaly budou na hřišti i Češi Ondřej Němeček a Filip Langer.

A nakonec bitva nejlepších týmů ženské extraligy. Na hřiště Vítkovic, které se vzpamatovávají z vyřazení z Champions Cupu, míří Chodov, jenž v nové sezoně válcuje vše, co se mu postaví do cesty. Pondělní zápas si vybral do svého vysílání kanál ČT Sport.