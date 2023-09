Florbalový týden: Tatran jde mezi čtyři nejlepší týmy Evropy, nováček vyhrál díky videu

Český florbal má v semifinále Poháru mistrů jediného zástupce. Střešovický Tatran přehrál naprosto přesvědčivě švýcarský Köniz Bern a v listopadu jej čeká další dvojboj. Ženské týmy Ostravy a Vítkovic naopak neuspěly. Doma se v Livesport superlize řešilo video i překvapení a ve Finsku padaly parádní góly.

O síle Tatranu se už ve florbalovém světě ví. Jeho hráči zpravidla bývají oporami národního týmu a jarní titul, na který ve Střešovicích čekali dlouhých osm let, byl jen potvrzením toho, že nejslavnější český klub je zase na správné cestě. I když to v úvodu sezony vypadalo se souhrou všelijak, právě evropské zápasy zřejmě dostaly Tatran znovu do pohody.

Už úvodní vystoupení ve Švýcarsku Tatranu vyšlo, domácí Köniz Bern se prosadil jen v přesilovkách a nakonec prohrál 2:5. Odveta pak naplno ukázala rozdíly mezi českým a švýcarským týmem. Střešovice konečně zahrály tak, jak chtěly a roznesly rivala rozdílem třídy 10:2. Postup mezi čtyři nejlepší týmy Evropy byl zasloužený.

Zrodila se hvězda

Během několika let budování nového týmu se ve Střešovicích daří vychovávat velké hráčské osobnosti. Tatran už vyslal do světa Filipa Langera a v létě i lídra a kapitána Ondřeje Němečka, oba se sešli ve švédské Storvretě. V týmu dál zůstává pointmaker Marek Beneš, kterého prestižní časopis Innebandymagazinet vyhlásil čtvrtým nejlepším florbalistou světa. Matěj Havlas zase rozhodl poslední superfinále. V nové sezoně se ovšem budou fanoušci zjevně bavit vystoupením Jonáše Kreysy.

Sestřih zápasu: Tatran – Köniz 10:2 ceskyflorbal.tv

Urostlý forvard, který s florbalem začínal v Horšovském Týnu, si udělal z dvojzápasu s Könizem vlastní show. Už ve Švýcarsku skóroval dvakrát a na svědomí měl i vítěznou trefu. V domácím prostředí pak přidal další čtyři góly a suverénně se usadil v čele kanadského bodování soutěže. "Byl to výrazně rychlejší florbal než v prvním zápase. Sedlo to nejen mně, ale celé naší lajně. Hrajeme v trochu jiném složení, šlape nám to," pochvaloval si Kreysa souhru s Martinem Šindelářem a Šimonem Vavrouškem.

Nejkrásnějším momentem odvetného utkání byla bezpochyby jeho samostatná akce, při které doslova zválcoval Švéda Felixe Abrahamssona, pak si technickým manévrem a "housličkami" povodil hlavní hvězdu soupeře Jana Zaugga a následně okolo dvojice Jonathan Blomqvist, Otto Lehkosuo dokončil báječný výpad – ostrou střelou pověsil míček do šibenice. Bravo!

Kreysa bude moci podobné kousky předvést nejen v domácí lize, ale v listopadu i v dalším dvojutkání Poháru mistrů proti Wileru Ersigen, kde už půjde o postup do finále.

Historické vítězství díky videu

Nováček Livesport superligy Butchis má první body i první vítězství. Zápis do kroniky zaznamenal pražský celek v derby s Bohemians, kteří se po náročných zápasech v Evropě nestihli dostatečně zotavit. Duel, v němž se potkaly trenérské ikony Michal Jedlička a Jan Zahalka, okořenily i videovýzvy. Ta první od "klokanů" přišla minutu a půl před koncem zápasu za stavu 5:5. Domácí se domáhali trestného střílení kvůli vysoké holi v brankovišti.

Zkušený sudí Radek Štengl nastudoval záběry a pak rozhodl, že k přestupku opravdu došlo. Jenže v jedné větě vysvětlil, že se nejednalo o takový, který by vedl k trestnému střílení, nýbrž jen ke dvouminutovému trestu. A tak šel pykat nejen Jan Waldhauser z Butchis, ale i Jan Dobisík z týmu soupeře.

Sestřih zápasu: Bohemians – Butchis 6:7p ceskyflorbal.tv

To proto, že videovýzva podle rozhodčích nebyla úspěšná. Bohemians přesto zariskovali, odvolali brankáře a při hře 5 na 4 dokázali skórovat. Butchis pak však ještě stihl odpovědět a v prodloužení si při sporném momentu tentokrát požádal o video Zahalka. Byl vyslyšen a Jakub Černý tváří v tvář Danielu Mückovi rozhodl.

Ihned po zápase, který se natáhl na 2 hodiny a 15 minut, požádal trenér Chodova David Podhráský, aby byla novinka v podobě videovýzev zrušena.

Louny jsou za superligu vděčné

Na třetí pokus se dočkali prvního vítězství v sezoně hráči Black Angels, kteří pozvali svého soupeře z Ostravy do Loun. Pražané přišli o domácí halu ve Kbelích a nový domov budují ve Štěrboholích, jenže tam na jejich premiéru v sezoně příliš fanoušků nepřišlo.

Sestřih zápasu Black Angels – FBC Ostrava 5:4p ceskyflorbal.tv

Naopak lounské publikum bylo za superligový zápas vděčné, do haly dorazilo 455 fanoušků a vidělo drama až do konce. V prodloužení vystřelil "domácím" výhru Daniel Ludvík. Nejvyšší návštěvu kola přesto měli v Liberci, díky zápasu pro školy vidělo severočeské derby s Českou Lípou 462 dětí.

Finské parády

Ve Finsku padaly české góly. Proti SPV Seinajoki skóroval Petr Majer z Westend Indians, gólové radosti zaznamenali i Šimon Stránský s Matějem Pěničkou. Hlavně rány obou noviců v dresu EräViikingitu byly výstavní. Stránský pálil v přesilovce zprava a téměř identicky vyslal ze své hole projektil z levé strany Matěj Pěnička.

Přesto si ještě větší ovace užil hostující Olli Kinnunen. Forvard OLS Oulu skóroval doslova podivuhodným způsobem, když nahrávku od svého spoluhráče našel za vlastním tělem. Video obletělo svět a zatleskat musel i soupeř. Takové věci se prostě nevidí. Oulu nakonec v Helsinkách vyhrálo 6:3.

Na co se těšit

Svátekem prodloužený víkend nabídne hned tři prestižní zápasy. Už ve čtvrtek se střetnou v mužské superlize Vítkovice a Chodov, tedy dva doposud neporažené týmy a celky, které se nacházjí na prvních dvou příčkách tabulky. V pondělí se pak odehraje první televizní duel sezony, v němž tápající Sparta hostí v derby Bohemians.

V ženské extralize se na doposud stoprocentní Chodov chystá ostravské FBC. Půjde o střet lídra tabulky s týmem, který hrál na jaře Superfinále a byl blízko postupu do semifinále Poháru mistryň.