Florbalový týden: Tatran uhájil první místo, Boleslav má střelecký rekord a bude se hrát EURO

Střešovický Tatran stejně jako loni vyhrál základní část Livesport Superligy, Mladá Boleslav se ale chlubí novým střeleckým rekordem. V posledním kole si Chodov zajistil výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. Národní tým se dozvěděl jména svých soupeřů pro základní skupinu mistrovství světa a ve Švédsku prožil smolnou chvíli Filip Langer (22).

Až do závěrečného kola museli tentokrát bojovat hráči Střešovic o uhájení první příčky v nejvyšší české ligové soutěži. V posledním zápase čekali na Tatran ve velké formě hrající Bohemians, kteří vyvezli utkání do Loun a do tamní sportovní haly dorazilo sledovat šlágr více než 700 fanoušků.

Klokany, kteří v sezoně první zápas ve Střešovicích vyhráli (4:3p), poslal do vedení báječným zakončením Šimon Batkovič. Gól slovenského šikuly ale byl nakonec jedinou radostí Klokanů. Pak už se hrálo jen podle not Tatranu a konečné skóre 6:1 vyjadřuje touhu obhájců titulu, získat do vitríny další trofej - Prezidentský pohár - a začít play off z první příčky.

Livesport superliga: Bohemians – Tatran 1:6 Český florbal

Touha získat treble

S tím souvisí i to, že Střešovice budou mít právo první volby při výběru soupeřů ve vyřazovacích bojích. "Máme letos snad ještě větší touhu a drajv vyhrát. Máme šanci dokázat něco, co se ještě nikomu nepodařilo a myslím, že to asi nikdo nikdy nezopakuje," mluvil zadák Střešovic Milan Meliš po vítězném závěru základní části o možnosti získat v sezoně tři trofeje. Tatran vyhrál evropský Pohár mistrů, domácí Pohár Českého florbalu a ke kompletaci mu chybí už jen vítězství ligovém play off.

Navzdory úctyhodné ofenzivní síle má Tatran v elitní desítce kanadského bodování jen jediného hráče, kterým je Marek Beneš. Sílu ale má lídr superligy kromě produktivní elitní formace také na brankářském postu, dvojice Tomáš Jurco - Lev Kliment jasně vládne statistikám gólmanů.

Střešovice si ještě musí na výběr soupeřů počkat, jeho čas přijde až po dohrání předkol, ve kterých proti sobě stojí Liberec s Královskými Vinohrady a také dvojice Ostrava – Česká Lípa.

Boleslav pokořila bájných 300 gólů

Spokojenost panuje i v Mladé Boleslavi. Středočeši po občasných výpadcích v průběhu podzimu v roce 2024 svou formu vyladili a pravidelně bavili publikum gólovými hody. Kromě konečné druhé příčky ustavil tým vedený koučem Joonasem Naavou nový superligový rekord.

"Byl to náš cíl, dát přes 300 gólů, a podařilo se nám to. Je to historický milník, na který můžeme být pyšní. Teď nás čeká play-off a moc se na něj těšíme," řekl finský trenér. Hned 14 hráčů dalo v sezoně 10 a více branek.

Mladá Boleslav díky závěrečnému vítězství 14:6 v České Lípě nastřílela v základní části 304 gólů, což je o 51 víc, než dosavadní maximum, které loni vytvořil konkurenční Tatran.

Livesport superliga: Česká Lípa – Mladá Boleslav 6:14 Český florbal

Souboj českých gólmanů i Langer s ortézou

Ve finské F-liize došlo na souboj českých brankářů. Úspěšnější byl Martin Hanousek z týmu Nurmon Jymy, který slavil v duelu s EräViikingitem, jehož branku hájil Lukáš Kříž, vítězství 9:6. Česká kolonie z hostujícího týmu se ale činila. Tři kanadské body v dresu poraženého týmu zapsali jak Šimon Stránský (2+1) i Matěj Pěnička (1+2).

Nepříjemnou zprávu dostali fanoušci Filipa Langera i Storvrety. Český centr, který se po novém roce rozehrál do výjimečné formy, utrpěl v utkání s Kalmarsundem nepříjemné zranění kotníku. Zpět by měl být střešovický odchovanec za 4-6 týdnů, je tedy pravděpodobné, že zmešká i úvodní zápasy play off.

Potěšení jsou naopak fandové Falunu. Do ponuré nálady posledních týdnů, ve kterých prohrál veleúspěšný klub dvě velká finále (Pohár mistrů s Tatranem 4:6 a následně i doma i domácí Svenska Cupen s Pixbem shodně 4:6), přišla zpráva o prodloužení kontraktu s Emilem Ruudem o další tři sezony. Mladík s rukama kouzelníka už dokázal rozhodnout o mistrovském titulu v roce 2022, bude publikum v Guide Areně bavit až do roku 2026.

Los MS a florbalové EURO

Česká florbalová reprezentace se dozvěděla jména svých soupeřů na prosincovém mistrovství světa ve švédském Malmö. Tým Jaroslava Berky se v základní skupině střetne s Norskom, Německem a Švýcarskem. Zároveň ale hrozí střet s jedním z celků silné severské dvojice Švédsko - Finsko v případném semifinále. "Přemýšlel jsem o tom před losem a nemohu říci, že bych měl favorizované týmy, které bych si do skupiny přál. Chceme být úspěšní, proto se nebudeme ohlížet na to, jaké máme soupeře," nechal se slyšet trenér českého týmu.

Na mezinárodní scénu se po dlouhých 31 letech vrátí turnaj mistrovství Evropy. Obnovení tradice začne na přelomu srpna a září 2026 v Partille areně ve švédském Göteborgu, kde se představí osm nejlepších ženských týmů. O rok později čeká florbalové EURO také muže.

Na co se těšit

Česká Lípa vůbec poprvé zažije zápasy play-off, v pátek večer dorazí na sever Čech tým FBC Ostrava a domácí tým se bude od 19:30 snažit odvrátit konec sezony. První zápas totiž na hřišti svého soupeře prohrál těsně 2:3.

Ve švédské SSL míří Storvreta za vítězstvím v základní části a v sobotu od 17:00 se jí bude snažit zkřížit plány Linköping. V duelu se objeví tři čeští zástupci, na straně domácích Orlů Ondřej Němeček a v dresu hostujících Crusaders Matěj Jendrišák a Josef Rýpar.

Ve čtvrtfinále play off ženské ČEZ extraligy je nejnapínavější střet mezi Střešovicemi a Olomoucí, čtvrté utkání série bude v neděli od 15 hodin vysílat nový sportovní kanál Sporty TV.