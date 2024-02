Florbalový týden: Premiéra pro Českou Lípu i Chodov, finská posila se těší na české podmínky

Bylo to překvapení jako hrom a znamenalo také novou kapitolu florbalových kronik. Česká Lípa sťala pražskou Spartu na jejím hřišti a i díky tomu si vůbec poprvé v historii zahraje vyřazovací boje v nejvyšší české soutěži. Milník slaví i ženy Chodova, jimž se premiérově podařilo vyhrát základní část extraligy.

Výkony Sparty byly v posledních týdnech jako noc a den, když ale přišla tři po sobě jdoucí vítězství nad týmy ze spodních pater tabulky, situace se trochu uklidnila. Nové otazníky však přinesl nedělní duel Pražanů s Českou Lípou.

Pro Severočechy bylo vítězství 8:5 na Spartě vykoupením před nejistotou. Stále totiž na dálku bojovali s Black Angels o účast v předkole play off. Ovšem zatímco Pražané ztratili další dobře rozehraný zápas, padli na Chodově 4:10, a de facto se sami odsoudili k bojům o záchranu, České Lípě se podařil husarský kousek. Spartu sice porazila už potřetí ve vzájemném měření sil, poprvé však na jejím hřišti.

Livesport Superliga: Sparta – Česká Lípa 5:8 ceskyflorbal.cz

Čtyřgólový střelec chválil brankáře

Zápas se vydařil zejména ostrostřelci Radku Krajcigrovi, který domácího gólmana Martina Beneše překonal čtyřikrát a svůj sezonní účet navýšil na 28 branek. Havlíčkobrodský rodák ve službách České Lípy znovu atakuje hranici 30 gólů, kterou ve své kariéře v české nejvyšší soutěži už třikrát překonal. "Klíčovým faktorem byl výkon brankářů. Ten náš nás podržel a my jsme proměnili, co se dalo. A také jsme hráli zodpovědně," chválil Krajcigr zejména svého spoluhráče Jana Dvořáka.

Speciální byl zápas i pro zadáka České Lípy Radima Křenka, ten totiž v minulých pěti sezonách nastupoval právě za Spartu. Jelikož Severočeši točili jen dvě obranné dvojice, odehrál bývalý reprezentant v utkání nevídaných 33 minut a 33 sekund a přispěl k výhře jednou asistencí.

Radim Křenek v utkání proti Spartě. Vladimír Hodač / AC Sparta Praha Florbal

Česká Lípa se poprvé ve své historii vyhne bojům o záchranu a premiérově si zahraje předkolo play off. V něm jí bude soupeřem FBC Ostrava, proti němuž určitě není bez šance.

Pohár prezidenta pro Chodov

V ženské ČEZ extralize vůbec poprvé slaví vítězství v základní části Chodov. Poslední krok ale nebyl pro tým z pražského Jižního Města vůbec jednoduchý. Hostující Brno šlo díky dvěma gólům reprezentantky Anny Brucháčkové do vedení, senzace se ale nakonec nekonala a Pražanky vyhrály 5:3.

ČEZ extraliga: Chodov – Bulldogs Brno 5:3 ceskyflorbal.tv

Chodov získal Prezidentský pohár a ukončil v tomto ohledu osmiletou nadvládu Vítkovic. Základní část vyhrál právě díky lépe zvládnutým vzájemným zápasům s Rytířkami, rivalky z ostravské Dubiny dvakrát porazil o jediný gól (6:5 a 9:8) a po zisku Poháru Českého florbalu přidá do vitríny další trofej.

"Chutná nám to, bylo by alibistické říkat, že tomu tak není. Teď už ale přistupujeme s pokorou k volbě soupeře a víme, že i v play off budeme muset hrát velmi kvalitní florbal, abychom uspěli," sdělil trenér Chodova Ondřej Neuman. Jeho tým si zvolil derby s Bohemians, druhé Vítkovice stejně jako loni ukázaly na Bulldogs Brno. FBC Ostrava se utká s Libercem. Čtvrtá skončila Olomouc, vyrovnala svůj historicky nejlepší výsledek z roku 2008 a ve čtvrtfinále se střetne s Tatranem Střešovice.

Kanonýři čekají na volbu

Základní část je dohrána i ve druhé nejvyšší soutěži mužů, kde pro sebe uzmuli vítězství báječným finišem kladenští Kanonýři. Středočeši vyhráli devět zápasů v řadě a nyní čekají na volbu soupeřů, kde budou moci vybírat jako první.

Předkolo play-off: Znojmo – Hattrick Brno 3:2 ceskyflorbal.tv

V předkole už nicméně Znojmo stihlo vyřadit Hattrick Brno (2:1 na zápasy), když rozhodující gól třetího zápasu dal Tomáš Kucharič, který se trefil v čase 58:59. O poslední místenku ve čtvrtfinále bojují České Budějovice se Sokolem Gullivers Brno.

Česko láká na podmínky

Na novou finskou posilu už se těší fanoušci ostravského FBC. Elmeri Haveri bude hrát českou Livesport Superligu sice až od nové sezony, už nyní se ale o svém budoucím angažmá rozmluvil pro specializovaný finský web Pääkallo. Řeč byla jak o úrovni soutěží ve Finsku a Švýcarsku, tak i o podmínkách pro hráče.

"Kvalita F-liigy je rozhodně vyšší než ve Švýcarsku a asi bude i lepší než česká superliga, ale právě Češi dělají velké pokroky a jejich elitní týmy patří k nejlepším na světě," vyprávěl střelecky disponovaný 22letý křídelník zjevně pod dojmem nedávného triumfu Tatranu v Poháru mistrů. Haveri začínal kariéru v SPV Seinäjoki a následně hrál za Nurmon Jymy a nyní působí ve švýcarském St. Gallenu.

Elmeri Haveri Esa Jokinen / flickr F-Liiga

Při otázce na peníze a odměny pro florbalisty mluvil velmi otevřeně. "Když budu mluvit o sobě, ve Finsku jsem za florbal nikdy nedostal nic, ve Švýcarsku si mohu vydělat hezké peníze prací mimo florbal. Ale v Česku budu profesionál," prozradil.

Na co se těšit

V posledním kole základní části Livesport Superligy bude v sobotu Tatran hájit pozici lídra tabulky v duelu s Bohemians. Ti se rozhodli, že tradiční derby ukáží publiku v Lounech a při tomto utkání bude mít i premiéru vysílání nového televizního kanálu SPORTY TV. Stanice mimochodem odvysílá během první poloviny března hned pět přenosů – jeden ze závěrečného kola základní části a následně čtyři další čtvrtfinálová utkání.

Švédská SSL se může v sobotu dočkat jména prvního sestupujícího týmu. V ohrožení je Hagunda, která jede na hřiště Mullsjö, a když prohraje, už ji nic nespasí.

A ještě jeden duel ze severské superligy. Tentokrát bitva Storvrety s Kalmarsundem, kde se představí hned trio českých reprezentantů: Filip Langer a Ondřej Němeček v dresu domácích Orlů, Filip Forman v modrých barvách Kalmaru. Nedělní šlágr vysílá Novasport 2.