Jurásek v Hoffenheimu? Bundesliga mu bude sedět, říká expert Jan Morávek

Hostování do konce sezony, opce na trvalý přestup, ale především si David Jurásek (23) zvolil destinaci, která by měla sedět jeho hernímu stylu. "Hoffenheim sází na formaci se třemi stopery, navíc hraje často otevřený fotbal, Davidovi to sedne," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý záložník Schalke či Augsburgu Jan Morávek.

Zranění a malá vytíženost. Bylo zřejmé, že David Jurásek musí opustit Benfiku, aby se před letním evropským šampionátem dostal do někdejší formy, která jej ze Slavie vynesla až do Lisabonu a národního týmu.

Zájem projevily kluby z Francie a spekulovalo se i o Rangers. Levonohý obránce si však vybral Hoffenheim. "A vybral si dobře," neváhá Morávek, který má Bundesligu každý víkend na talíři.

"Hoffenheim na jeho pozici stavěl spíš ofenzivní hráče. Obránce jako je David tam nemají. Hrávali to spíš Robert Skov nebo Mario Bülter a jejich defenzivní činnost není úplně ideální. Nechci říkat, že David bude bez konkurence, ta je v Německu vždycky, ale bude mít velkou výhodu oproti ostatním," dodává trojnásobný reprezentant.

Bývalý hráč Schalke, Kaiserslauternu či Augsburgu, který se usadil v Bavorsku, si myslí, že by se Jurásek měl prosadit do základní sestavy trenéra Pellegrina: "Dokážu si představit, že pokud se bude cítit dobře, naskočí už o víkendu v důležitém domácím utkání proti Heidenheimu. Hoffenheim z posledních deseti zápasů uhrál jen devět bodů a potřebuje nutně vyhrát."

Morávek nepochybuje, že německý fotbal bude pro českého beka daleko vhodnější než portugalská liga. "Bude mu to víc sedět. Hoffenheim je tým, který nehraje neustále do plných, často chodí do otevřené obrany, David bude dostávat balony do tahu, objevovat se v brejkových situacích," myslí si expert Livesport Zpráv.

Heat mapa Davida Juráska ze zápasu LM proti Realu Sociedad. Opta by Stats Perform

Kvituje i fakt, že v útoku operuje klasický hrotový útočník Wout Weghorst, kterého bude Jurásek moct zásobovat balony. "Není to jen Weghorst, je tam i Kramarič nebo mladý Beier. Všechno zajímaví útočníci," dodává Morávek.

Téma k diskuzi je i případné uplatnění opce k trvalému přestupu, která by měla být kolem 12 milionů eur. Tedy jen o dva miliony méně, než za kolik Jurásek odcházel loni v létě ze Slavie do Benfiky. Pokud by ji německý klub uplatnil, ocitl by se český reprezentant mezi 10 nejdražšími posilami v historii klubu.

"Myslím, že ta částka by pro Hoffenheim neměla být žádný problém, ale musí o něm být přesvědčeni. Vše bude jen na Davidovi a jeho výkonech. Pokud ukáže, že je dobrý, tak ho klub koupí," predikuje Morávek.

Nejdražší posily v historii klubu. Livesport / TSG Hoffenheim

Horší už to bude s klubovými ambicemi. Momentálně se Hoffenheim pohybuje v tabulce na osmém místě se ztrátou čtyř bodů na šestý Frankfurt, který drží příčku zajišťující Evropskou konferenční ligu. "Ale moc tomu nevěřím," přiznává ještě nedávno záložník Bohemians.

"Nevidím v kádru takovou kvalitu, aby mohli uhrát poháry a následně v nich působit. V zimě navíc odešel obránce Kevin Vogt do Unionu, chybí mi tam kvalitnější hráči na pozici stoperů, což se projevuje děravější defenzivou a špatnými výsledky. Spíš budou rádi za klidný střed tabulky," uzavírá Morávek.