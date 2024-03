Leverkusen? Nejlepší v Evropě, říká v exkluzivním rozhovoru brazilský vicemistr světa Zé Roberto

Kariéru ukončil před šesti lety, i po ní se však někdejší výborný brazilský obránce Zé Roberto (49) stále věnuje fotbalu. Bývalý reprezentant, který s Realem Madrid vyhrál v roce 1998 Ligu mistrů a s národním týmem došel pár měsíců nato do finále světového šampionátu ve Francii, je nyní mentorem pro vrcholové výkony a ambasadorem švédské sázkové společnosti, kterou dokonce v Riu de Janeiro zastupoval na veletrhu zaměřeném na herní a bettingový průmysl. Brazilské redakci Livesport Zpráv tam poskytl rozhovor, v němž vzpomíná i na své působení v Leverkusenu.

Právě v Německu strávil Zé Roberto největší část kariéry, s Bayernem Mnichov dokonce vyhrál čtyřikrát ligu. Dobře také vnímá, co je třeba zlepšit v národním týmu a v brazilském fotbale obecně.

V současné době se velmi angažujete ve světě sázek, vystupujete jako ambasador jedné švédské společnosti. Sportovci a sázení je v poslední době velké téma. Myslíte si, že regulace je pro ně důležitá?

"Samozřejmě. A to z toho důvodu, aby byli schopni rozlišovat. Uvědomují si to, ale omezení je nástroj k tomu, aby nedocházelo ke konfliktům. Tato transparentnost je velmi důležitá."

Může to pro sportovce fungovat jako obrana?

"Rozhodně. Zejména proto, že jsou ve svém každodenním životě pořád velmi na očích. A dnes, s rozvojem technologií, je kdekdo může vidět i u nich doma. Takže tato transparentnost a regulace pro ně bude zásadní v tom, aby mohli vykonávat svou profesi. A také pro sázkaře, aby věděli, že existují nějaká omezení. Sportovec musí být vždy stoprocentně profesionální."

Mluvíte o top výkonu, možná jste jedním z jeho symbolů. Chybí brazilské reprezentaci kvalita, nebo je jejím problémem spíš psychický tlak?

"Fotbal se hodně změnil. V minulosti se Brazílie hodně proslavila fotbalem, v němž převládala technika a rychlost. V posledních letech se to vyrovnalo. A Brazílie si to musí uvědomit. Dnes nestačí, pokud jste jen talentovaní. Ve chvíli, kdy k tomu nepřidáte fyzický výkon, zaostáváte, protože fotbal je hodně fyzický."

Ze Roberto během mistrovství světa 2006 Profimedia

Jak se podle vás s tímto vývojem ladná brazilská fotbalová samba vyrovnává?

"Brazilský fotbal to postupně chápe a zavádí nové tréninkové metody na základní úrovni, aby kluby mohly trénovat hráče s touto moderní mentalitou. Samozřejmě se musí v mnoha věcech zlepšit a pokročit, ale myslím, že je na dobré cestě. Nedávno došlo ke změně u reprezentace, novým trenérem byl zvolen Dorival a hned při své první nominaci obměnil skupinu hráčů, která tu byla od dob Titeho. Jeho nástupce Diniz zachoval základ, Dorival provedl radikální řez. K této změně filozofie musí v rámci moderního fotbalu dojít. Dorival má velký potenciál. Doufám, že se Brazílie vrátí k fotbalu, jaký hrála vždycky předtím."

Líbily se vám změny, které Dorival udělal?

"Líbily. Byla tam zajímavá jména. Wendell z Porta se v posledních sezonách hodně zlepšil. Přišel po letech v Německu a za dva roky v Portu se dokázal dostat na úroveň, která si zasloužila nominaci. Dalším takovým je Savinho z Girony. Prožívá skvělou sezonu, je to mladý hráč. A nová krev je potřeba. Dorival dal příležitost mladším hráčům."

Zé Roberto hodnotí současný Leverkusen. Livesport

Leverkusen, v němž jste na sebe výrazně upozornil v Evropě, nyní míří za titulem. Jaký je váš názor na jeho kouče Xabiho Alonsa?

"Leverkusen se podle mě stane mistrem Německa. Láme rekordy v počtu zápasů bez porážky, a to góly a vzornou hrou. Přišel Xabi Alonso a za velmi krátkou dobu v klubu zavedl svou filozofii práce a dal to celé dohromady. Dnes hraje Leverkusen spolu se City nejlepší fotbal v Evropě. Má vše, co je potřeba k tomu, aby triumfoval nejen v Bundeslize, ale i v dalších soutěžích, ve kterých působí. Xabi Alonso odvádí skvělou práci a její plody se jistě dostaví..."

Budete tyto případné tituly oslavovat?

"Rozhodně! Protože pokud Leverkusen ovládne Bundesligu, bude první trofej v historii klubu. Když jsem tam působil já, byli jsme velmi blízko. V sezoně 2001/02 jsme postoupili do finále Ligy mistrů i Německého poháru a až do posledních kol jsme zápolili s Bayernem Mnichov o titul. Ale letos si myslím, že už to vyjde, protože 10 zápasů před koncem sezony hraje skvělý fotbal. Fandím Leverkusenu, aby vyhrál, zapsal se do historie a také trochu vyrovnal poměry v Bundeslize."

Brazilský fotbal prochází velkými turbulencemi, fanoušci dokonce zaútočili na autobus s týmem Fortalezy. Samotní hráči říkají, že je to psychicky vyčerpávající. Pro vás, který jste tu strávil tolik let – co je s brazilským fotbalem špatně? Co je třeba udělat?

"Je třeba trestat. Dokud se netrestá, nedodržuje se zákon. Ani nemůžu říct, že jsou to fanoušci, jsou to vandalové. Jen doufám, že chuligány stihne přísný trest dřív, než se hráčům stane něco vážnějšího. Brazilský fotbal se musí v mnoha ohledech zlepšit. Nejen v samotné ře, ale také v organizaci, bezpečnosti. Je toho hodně..."