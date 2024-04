Překvapení víkendu podle dat: Jedna z nejpevnějších obran v Evropě odolá i v Lyonu

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Zatímco o titulu šampiona je v německé Bundeslize v podstatě rozhodnuto, bitva o setrvání v soutěži se přiostřuje. Stejně jako v uplynulé sezoně jí neunikla Bochum, kterou momentálně dělí od barážové pozice pouhé tři body. Uvnitř klubu navíc panuje velmi rozjitřená atmosféra, což dokládá i fakt, že se vedení pouhých šest kol před koncem sezony rozhodlo odvolat trenéra Thomase Letsche. Ligovou příslušnost navíc nebude zachraňovat žádné zvučné trenérské jméno, jak by se možná v takové situaci čekalo, nýbrž dosavadní trenér výběru do 19 let Heiko Butscher.

Naproti tomu v táboře Heidenheimu panuje výborná nálada. Desetibodový náskok na šestnáctou Mohuč bude na záchranu velmi pravděpodobně stačit a fanoušci se navíc během krátké doby mohli radovat ze dvojice nečekaných výsledků. Ligový nováček nejprve přivezl cenný bod ze hřiště třetího Stuttgartu a následně na domácí půdě připravil šokující, ale zaslouženou porážku Bayernu Mnichov.

A je dost možné, že na výborný výkon dokáže navázat i proti soupeři, jenž by mu měl svým stylem hry sedět. Navzdory svému postavení v tabulce nastupuje Bochum s jedním z nejvyšších obranných bloků v lize a často má problémy se zachytáváním soupeřových protiútoků. To dokládá nejenom vysoký počet inkasovaných očekávaných branek z těchto situací, ale také třetí nejvyšší těch reálných.

Zatímco souvislým tlakem se Heidenheim prosazuje zpravidla jen velmi obtížně, aktuálně v Bundeslize neexistuje tým, který by brejky řešil efektivněji. Vstřelil z nich už 56 % svých branek (bez penalt), tedy rovných 20. To je ještě o jeden gól víc, než kolik jich díky kontrům mají na kontě ligoví titáni Bayer Leverkusen a RB Lipsko.

Další herní disciplínou, kterou trenér Frank Schmidt v Heidenheimu piluje už bezmála 17 let svého panování, je hra ve vzduchu. Ta se projevuje nejenom při skvěle zvládnutých standardních situacích, ale také jako hlavní plán ve finální třetině. A ten jeho víkendovému soupeři vůbec nesedí. Bochum sáhla při volbě trenéra do vlastních zdrojů a základní herní principy by proto pro zbytek sezony měnit neměla. I z toho důvodu se jí budou o víkendu body získávat velmi obtížně.

Hodně rušno je na chvostu tabulky také v Serii A, kde od sebe týmy na 13. a 19. příčce dělí pouhých pět bodů. Také v tomto duelu přijdou na přetřes změny na trenérských pozicích. Zatímco Empoli přivítalo Davideho Nicolu v polovině ledna, Luca Gotti se nové role chopil teprve před necelým měsícem. Alespoň ucházející vzorek dat existuje tedy pouze v případě prvního zmíněného.

Jak už to v takových situacích bývá, jako první přišlo na řadu zlepšení defenzivy. Zatímco v době před Nicolou tým povoloval 1,33 očekávaných branek na zápas, v posledních 11 utkáních už je to pouze 1,13, což je ve sledovaném období 10. nejlepší výsledek z celé ligy. A to jsou pro nefungující útok Lecce velmi špatné zprávy.

V letošním kalendářním roce si totiž žlutočervení vytvářejí nejenom pouze šance v hodnotě 0,97 xG na zápas, velkým problémem je pro ně také opravdu vysoký počet zahozených možností. Podle datových modelů měl tým vstřelit zhruba 13 branek, jenže reálně se trefil pouze pětkrát. Vzhledem k nízkému vzorku je velmi pravděpodobné, že je slabá produktivita do velké míry způsobena jednoduše smůlou v zakončení, nicméně i přesto se jedná o alarmující bilanci.

Co už je však pro Lecce naprosto prokazatelný problém, je absence vykartovaného útočníka Nikoly Krstoviče. Ačkoli také on přispěl vrchovatou měrou k neproměněným šancím, stále se jedná o nejlepšího střelce týmu a hráče, který dokáže ve finální třetině svým pohybem způsobit soupeři velké problémy. Sázkové kanceláře sice favorizují domácí, aktuální výkonnost však hovoří spíš ve prospěch Empoli.

Třebaže tomu týden stará divoká výhra 4:3 nad předposledními Metami na první pohled nenasvědčuje, Brest se aktuálně může chlubit jednou z nejlepších obran v top pěti světových ligách. Počínaje prosincem inkasoval v 15 utkáních pouze osm branek a svým soupeřům povoluje méně než jednu očekávanou trefu na zápas.

Životní sezonu prožívá 30letý Francouz Pierre Lees-Melou, který nejenom fantasticky brání, ale vyčnívá také svým vedením míče ve středu hřiště a schopností odolávat soupeřově presinku. Výborně si vedou také stopeři Brendan Chardonnet s Lilianem Brassiererem, pravý obránce Kenny Lala (bude ovšem v trestu) je neprostupnou zdí a zapomenout se nesmí ani na Marca Bizota, jenž je podle modelů hodnotících kvalitu chytání jedním z nejlepších gólmanů Ligue 1.

Lyon sice vyrukuje na tenhle dokonale namíchaný defenzivní koktejl s velmi kvalitním útokem, ovšem pravdou je, že si oba týmy ve vzorku posledních 15 utkání měly podle modelů připsat totožný počet bodů a nadcházející duel proto nemá jasného favorita.