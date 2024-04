Trenér Mönchengladbachu Seoane: Čvančaru musíme dostat co nejrychleji zpět do formy

Po více než třech měsících nastoupil Tomáš Čvančara (23) v německé Bundeslize za Mönchengladbach a trenér Gerardo Seoane (45) doufá, že se český útočník dostane po poranění vazů v kotníku brzy zpátky do formy. Borussia ho bude podle švýcarského kouče v závěru sezony potřebovat stejně jako dalšího ofenzivního hráče Francouze Alassanea Pléu (31), jenž se v sobotu rovněž vrátil po několikatýdenním zranění.

Mönchengladbach prohrál 0:3 s Freiburgem a v tabulce je třináctý osm bodů od 16. příčky, která znamená účast v baráži. Od sestupového pásma ho dělí devět bodů. Do konce soutěže zbývá odehrát sedm zápasů.

Čvančara i Pléa nastoupili proti Freiburgu po hodině hry krátce poté, co hosté dali třetí gól. "Ve skutečnosti na tom ještě nejsou tak, aby hráli takhle dlouho. Ale potřebujeme je," citoval trenéra Seoanea magazín Kicker.

Individuální statistiky Tomáše Čvančary. Opta by Stats Perform / Borussia Mönchengladbach

Letní posila z pražské Sparty si zahrála v Bundeslize poprvé od 20. prosince. "Musíme je co nejrychleji dostat do formy tím, že budou chodit do zápasů alespoň na chvíli. Je otázka, jestli to půjde tak rychle. Ale jsou to pro nás důležití hráči, proto jsem je tam poslal, když to bylo 0:3," prohlásil Seoane.

Čvančara v této sezoně zasáhl do 16 soutěžních zápasů Mönchengladbachu a vstřelil šest gólů, z toho čtyři v Bundeslize.