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Sigma se bude snažit odčinit poslední ligovou porážku 0:5 v Hradci Králové, po níž se poroučel dosavadní lodivod Pavel Hapal. Doma se jí daří – vyhrála tam poslední dva zápasy v soutěži a čtyři z posledních pěti (4-0-1). Celkem je v tomto směru čtvrtým nejlepším týmem (průměr 2,2 bodu na zápas). Slavia nicméně zvládla minulé čtyři ligové souboje na venkovních hřištích bez obdržené branky a naposledy rozdrtila Jablonec 5:0.
Monroy by měl být na lavičce Hanáků zárukou kontinuity, vždyť svému předchůdci dělal asistenta a podílel se na herní tváři týmu. Také proto v novém ročníku stoupl Olomouci počet přihrávek. Má jich nejvyšší počet na sekvenci, třetí nejvyšší počet na zápas (473) po Spartě a Mladé Boleslavi a po letenském týmu druhou nejvyšší přesnost (84,6 %).
Tlak na výstavbu, hru s míčem a jeho kontrolu i akurátnost provedení je tedy jasný. Olomouc má herní styl, který chce uplatňovat v meziprostoru, v hloubce a prolamovat přihrávkami řady soupeře. Michal Beran je hodně zapojený do začátku sekvence, spolu s Dominikem Janoškem jsou schopni kombinovat ve výstavbě, oba jsou vedle spoluhráčů Pétera Barátha a Louise Lurvinka nahoře v lize v tempo přihrávkách.
Nový portugalský lodivod nicméně bude muset řešit některé palčivé otázky. Největší výzvou bude, jak častěji posouvat hru do nebezpečných prostorů, jak z kombinační hry atakovat soupeře. Sigma vykazuje nejvyšší poměr přihrávek na vlastní polovině (55,7 %) a nejnižší průměrnou rychlost v přechodu míče dopředu (1,68 m/s). To je sice stále v porovnání s jinými ligami v Evropě velmi solidní tempo, ovšem tým nedokáže vytvářet v sekvencích takový progres.
A to ani z přihrávek, ani z vedení míče, u nějž má dokonce nejnižší přímočarost v lize (43,5 %). Hráči přitom vykazují nadstandardní fyzická data především při nábězích v útoku a celkové intenzitě běhu. Problém byl tedy spíš taktického rázu a výsledkem je nejnižší poměr přihrávek v útočné třetině v lize (23 %) a také relativně nízký poměr dlouhých sekvencí, které vyústily v nějaké nebezpečí pro soupeřovu branku.
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Monroye tak čeká úkol posunout projev Olomouce na další úroveň. Prvním soupeřem mu v tom bude Slavia, jež do své hry postupně implementuje posily a mladé tváře, čímž se mění i její tvář. Do první skupiny spadá slovinský křídelník Danijel Šturm, který přišel v létě právě z Olomouce a okamžitě se stal jednou z opor týmu. Hlavním záměrem sešívaných zůstává intenzita bez míče a přímočarost. Aktivně napadají vysoko a také hojně využívají represink – navíc 78,3 % všech jejich výpadů v presinku je ve vysoké intenzitě, nejvyšší poměr v lize.
Sigma však pod tlakem hrát umí, minimálně neztrácet míč, a tak bude zajímavé sledovat, jestli právě proti ligovému lídrovi bude schopna hru navazovat výš a vytvářet si nebezpečné příležitosti. Její protivník má v lize nejvíc zisků míče (118) ve své útočné třetině, navíc umí z těchto situací také těžit střely (22) nebo branky (3). Domácí se tak budou muset mít na pozoru i v obraně.
Slavia je na rozdíl od nich velmi přímočarým mužstvem, se čtvrtým nejrychlejším přechodem míče dopředu v lize (2,08 m/s). A že to nese ovoce, ukazuje nejvyšší xG ze všech jak ze hry (21,77), tak po standardkách (10,1). První zkouška portugalského lodivoda na misi, během níž má dostat Sigmu na nejvyšší pozice v lize, nebude vůbec jednoduchá.