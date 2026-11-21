Porto vstupovalo do utkání 4. kola domácího poháru v roli jednoznačného favorita a od 41. minuty vedlo zásluhou Seka Fofany. Jenže krátce před uplynutím hodiny hry přišel moment, který obletěl fotbalový svět.
Brankář Cláudio Ramos nejprve zneškodnil střelu Erika Santany, odražený míč se následně dostal k zcela osamocenému Franciscovi Mourovi. Portugalský obránce se jej pokusil odkopnout, místo toho ho ale nepochopitelně poslal přímo do vlastní branky.
Sedmadvacetiletý fotbalista se po osudové chybě psychicky zhroutil. Přímo na trávníku se rozplakal a okamžitě signalizoval trenérovi Francescu Fariolimu, že chce vystřídat. Utěšovali ho spoluhráči, ale také fotbalisté soupeře. Podporu mu vyjádřili rovněž domácí příznivci, kteří jej odměnili potleskem. Moura nakonec na hřišti ještě několik minut zůstal, než ho v 70. minutě nahradil Jan Bednarek.
"Všichni stojíme za Franciscem. Byla to nešťastná situace, ale podpora od našich hráčů i fotbalistů Paredesu byla opravdu krásným gestem," uvedl po utkání trenér Farioli, který odmítl svalovat vinu za komplikovaný průběh zápasu na jediného hráče. "Nemůžeme se soustředit pouze na tuto chybu. Jsme rodina a v těžkých chvílích musíme držet pohromadě," zdůraznil italský kouč v rozhovoru pro web A Bola.
Zastání našel Moura také u brankáře Ramose, jenž se nakonec stal hrdinou večera. "Francisco ví, jakou má hodnotu. My jako spoluhráči to víme a naši fanoušci také. Fotbal je zkrátka takový. Někdy jste nahoře, jindy dole. Teď ví, že má podporu všech," prohlásil zkušený gólman, který připomněl, že i on si v minulosti prošel nepovedenými zápasy.
Porto se přitom proti soupeři ze třetí nejvyšší soutěže pořádně nadřelo. Po Mourově vlastním gólu už nedokázalo znovu skórovat a nerozhodný stav 1:1 vydržel i po prodloužení. O postupujícím tak musely rozhodnout až penalty, v nichž domácí zvítězili 3:1. Hlavní zásluhu na tom měl Ramos, který zneškodnil hned tři pokusy soupeře.
Farioli po utkání připustil, že jeho mužstvo nepředvedlo ideální výkon. "Nebyl to z naší strany skvělý večer. Musíme se podívat na vlastní chyby a ocenit Paredes," konstatoval trenér. Zároveň však zdůraznil, že nejdůležitější je postup do dalšího kola. Pro Mouru tak alespoň celý večer neskončil vyřazením, přestože na svůj nešťastný moment zřejmě jen tak nezapomene.