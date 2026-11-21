Dlouho očekávaný akční titul vyšel ve čtvrtek a okamžitě vyvolal obrovské nadšení mezi fanoušky po celém světě včetně profesionálních hráčů. Záložník římského celku Fisayo Dele-Bashiru navíc před pár dny veřejně prozradil, že spolu s obráncem Nunem Tavaresem patří mezi největší herní nadšence v kabině. "Cože to vlastně vyšlo? Vůbec netuším, o čem mluvíte ani co je to za hru," podivil se Gattuso.
Novináři na tiskové konferenci zkušenému stratégovi situaci rychle vysvětlili a zeptali se ho, zda se neobává ponocování hráčů u herních konzolí. Bývalý nekompromisní záložník nejprve zdůraznil profesionalitu svých svěřenců, kterým odmítá kontrolovat večerní program.
"To je věc Deleho-Bashirua, jestli sedí u PlayStationu. Musí být profesionální a mít úctu k vlastní práci, aby si tohle ohlídal sám," prohlásil trenér.
Zároveň si ale temperamentní kouč přece jen uvědomil, že celosvětová herní horečka by mohla některé jedince před ligovým zápasem strhnout k delšímu ponocování.
S typickým nadhledem a humorem tak svým hráčům vzkázal, že jejich ranní svěžest si při společném srazu pečlivě zkontroluje. "Zítra ráno v devět máme všichni společnou snídani a já se budu pořádně soustředit na to, abych poznal, jestli někdo neponocoval," uzavřel Gattuso.