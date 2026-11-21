Pro Bayern se zápas začal komplikovat už v úvodní dvacetiminutovce. Kane se v 15. minutě snažil zakončit po přihrávce Michaela Oliseho, jenže při souboji s obráncem Joëlem Schmiedem utrpěl bolestivé zranění levého kotníku. Anglický reprezentant se sice ještě pokusil pokračovat, po několika minutách ale bylo zřejmé, že to nepůjde. Ve 20. minutě jej vystřídal Tom Bischof a Kane za doprovodu zdravotníků odkulhal do kabiny.
Krátce po závěrečném hvizdu přišla z Mnichova nepříjemná zpráva. "Harry Kane utrpěl v pátečním domácím bundesligovém utkání proti Kolínu nad Rýnem přetržení syndesmózového vazu v levém kotníku. Zranění potvrdilo vyšetření klubového lékařského oddělení. Třiatřicetiletý útočník proto bude v následujících měsících mimo hru," uvedl Bayern v oficiálním prohlášení.
Rozsah zranění následně komentoval také sportovní ředitel Max Eberl. "Harry má přetržený syndesmózový vaz," potvrdil po utkání. Podle jeho odhadu bude anglický reprezentant chybět zhruba tři měsíce. Návrat na trávníky by tak mohl připadat až na únor příštího roku, přestože přesný termín bude záviset na průběhu léčby.
Zklamání neskrýval ani trenér Vincent Kompany, který se na lavičku Bayernu vrátil po vlastní zdravotní pauze. "Je to rána," připustil belgický kouč, jenž po utkání potvrdil, že Kaneovo zranění si vyžádá několikaměsíční rekonvalescenci. Pro mnichovský celek jde o další výraznou komplikaci v období, kdy se potýká s početnými absencemi.
Kaneův výpadek je pro Bayern mimořádně citelný. Anglický kapitán patří od svého příchodu z Tottenhamu v roce 2023 k nejdůležitějším hráčům mužstva. V letošní sezoně navíc navázal na své předchozí výkony a nedávno získal Zlatý míč. Bayern tak přichází nejen o elitního zakončovatele, ale také o jednoho z klíčových tvůrců ofenzivní hry.
Páteční večer přinesl mnichovskému velkoklubu ještě další komplikaci. Kvůli zdravotním problémům nedohrál ani francouzský křídelník Olise, u něhož následné vyšetření odhalilo pohmoždění přední části chodidla. Jeho zranění by však nemělo být tak závažné jako v případě anglického kanonýra.
Bayern navíc proti Kolínu nedokázal zvítězit. Po gólu Mikeyho Moorea musel dotahovat nepříznivý výsledek a nakonec se spokojil s remízou 1:1. "Začali jsme dobře, ale pak jsme přišli o Harryho i Michaela. Přesto nemáme žádné výmluvy – Kolín si to zasloužil. A abych byl upřímný, momentálně máme jiné starosti," uvedl trenér Kompany v rozhovoru pro německou stanici Sky.
Mnohem větší starosti než ztráta dvou bodů mu ale nyní způsobuje zdravotní stav jeho největší hvězdy. Kaneův návrat se podle současných odhadů očekává nejdříve v průběhu první části roku 2027.