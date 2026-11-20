Hlavním strůjcem úspěchu Oilers v této sezoně by měl být kapitán Connor McDavid, jenž je na cestě k jedné z nejproduktivnějších sezon v historii NHL. V podcastu tak došlo i na jeho srovnání s Waynem Gretzkym a také na jeho potenciální budoucnost.
Dalším velkým tématem byl pochopitelně celek Minnesota Wild, kde působí syn někdejšího obránce David Špaček. A letos se tam poprvé prosazuje do NHL, byť po návratu Brocka Fabera a Jareda Spurgeona je kvůli přetlaku v kádru aktuálně mimo sestavu.
"Jsem strašně rád, že se mu to povedlo. Jak dokázal, že tam patří, i když ten tým je našlapaný a drží si osm obránců," řekl Špaček o synovi, jenž zatím odehrál v sezoně 11 zápasů (v NHL celkem 13) a připsal si první bod za asistenci.
"Už má našlápnuto, vědí, co od něj můžou čekat. Odehrál pár zápasů a ta jeho kvalita jde trošku nahoru," mínil otec Jaroslav. "Samozřejmě by potřeboval hrát víc. Na jednu stranu je v mančaftu, který si může sáhnout na Stanley Cup, ale na druhou stranu když vidím jiné týmy jako Chicago (Blackhawks) nebo Anaheim (Ducks), tak tam jsou kluci, kteří s ním nebo proti němu hráli na farmě a všichni už hrají NHL. On je ovšem v týmu, který kouká úplně někam jinam. Důležité, že tam je mezi nimi, že vidí, jak to chodí, jak trénují. Že tam je s těmi nejlepšími hráči. Ale bude si muset ještě počkat."
Farma? Už nejspíš ne
Minnesota už pravděpodobně Špačka mladšího zpět na farmu nepošle. Musel by totiž projít statusem nechráněného hráče a klub by tak o něj mohl přijít. "Proto si drží osm obránců a 13 útočníků, i když je to neobvyklé. Protože se bojí, že kdyby ho dali na 'waiver', tak by ho mohli ztratit. Navíc mu řekli, aby si našel bydlení – to už je taky určité znamení," informoval Jaroslav Špaček.
Ten čeká v následujících týdnech NHL aktivitu na přestupovém trhu: "Teď před Vánoci je takový ten čas, než to trochu 'zamrzne', bude se během těch tří týdnů trejdovat. A pak se bude čekat, co se bude dít po Novém roce a před deadlinem."