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Sobota 21. listopadu
Po pouhých 10 dnech přichází repríza vzájemného duelu. A šance pro Jablonec, jak pomstít vyřazení z poháru a porážku 1:2. Brňané jí ukončili šňůru čtyř soutěžních utkání bez výhry, zato Severočeši prodloužili své chudé období – z posledních osmi vystoupení se radovali jen jednou. Musejí přidat hlavně v útoku, se 16 vstřelenými brankami jsou v pořadí produktivity až desátí. Na gól v lize už čekají 231 minut.
Absence: Čoudek, Navrátil, Šimek (všichni zranění), Glossoa, Ndiaye (oba trest za ČK), Papalélé (nejistý start) – Hanuš, Milla (oba zranění).
Statistika zápasu: Artis sice disponuje zajímavou herní obranou, má však problém s vysokými míči. Z posledních šesti inkasovaných branek v lize mu jich soupeři dali pět hlavou. Dohromady pak takových gólů obdržel 10, což je 60 % z celkového počtu.
Středočeši jsou i po šesti duelech doma stoprocentní a šanci protáhnout svou sérii budou mít proti potápějícímu se Zlínu. Z reprezentačního srazu se jim však vrátil nemocný nejlepší střelec ligy Martin Šubert, se svým příštím soupeřem se navíc na vlastním stadionu spíš trápí. Z posledních sedmi vzájemných střetnutí jej tam zdolali jen třikrát, z toho jednou až gólem v 95. minutě. V šesti zápasech obou týmů po sobě navíc Zlín proti Boleslavi skóroval.
Absence: Hora, Kadlec, Mareš, Ogungbayi (všichni zranění), Matoušek (4 ŽK), Šubert (nejistý start) – Jugas, Kolář, Penkevics (všichni zranění), Mbatshi (trest za ČK), Kopečný (nejistý start).
Statistika zápasu: Narazí na sebe dva celky s opačným skóre oproti očekávaným bodům. Zatímco Boleslav jich měla mít o 10,7 méně, než se jí povedlo nasbírat, a je v tomto ohledu nejvíc v plusu, Zlín naopak za svým očekávaným ziskem zaostává o 7,7 bodu a je nejvíc v mínusu.
Baník napravil těsně před pauzou dojem a po vítězství v Brně nad Zbrojovkou se vzdálil poslednímu triu tabulky. Nyní by si rád usmířil i fanoušky na svém stadionu, kde dosud vstřelil nejméně gólů ze všech (3). Soupeři jako by docházel dech, v minulých šesti soutěžních duelech zdolal jen Slovácko. V Ostravě se mu však daří – z posledních 12 návštěv tam nedal gól pouze jedinkrát a uhrál zcela vyrovnanou bilanci (4-4-4).
Absence: Djačuk, Gning, Sinjavskij (všichni zranění), Kubala, Nogha (oba 4 ŽK) – Audinis, Danihel, Svatek (všichni zranění), Krejčí, Mareček (oba nejistý start).
Statistika zápasu: Zajímavé reprezentační dny má za sebou ostravské trio. Vít Škrkoň poslal svým gólem jednadvacítku na Euro, Dantaye Gilbert se trefil v obou zápasech za Trinidad proti Antigue a Abdulahi Bewene si odbyl soutěžní debut v dresu Nigérie, přičemž ve dvojzápase s Tanzánií nevynechal ani minutu.
Nový kouč Sigmy Jaime Monroy si nemohl přát skvostnější premiéru. Na Andrův stadion totiž přijede účastník Ligy mistrů a momentální lídr nejvyšší soutěže. Poslední vzájemný zápas v Olomouci skončil loni v říjnu bezbrankovou remízou, domácí ovšem ani nevystřelili na branku. Hodně debat potom vyvolala odvolaná penalta v závěru utkání po pádu Jáchyma Šípa. Nyní přijedou sešívaní jako jasný favorit, v čele mají na druhé místo náskok osmi bodů.
Absence: Sejk (trest za ČK), Barát, Hadaš, Kliment, Král (všichni nejistý start) – Ogbu, Piták (oba zranění), Chorý (trest za ČK, vyřazen z kádru), Chaloupek, Provod (oba nejistý start).
Statistika zápasu: Portugalsko se díky Monroyovi stane teprve šestou západní zemí, jejíž trenér se objeví v české lize (po Německu, Nizozemsku, Itálii, Švédsku a Dánsku). Zároveň bude prvním zahraničním koučem (mimo Slovensko) na lavičce klubu z Moravy.
Oba týmy nasbíraly z úvodních 14 kol shodně 20 bodů, v lepší formě jsou nicméně hosté, kteří z posledních pěti kol vytěžili po Slavii nejvíc z celé ligy (10 bodů). A proti Bohemians se jim daří, včetně poháru je porazili už sedmkrát v řadě, z toho v pěti případech s čistým kontem. Trenér Radoslav Kováč by měl mít až na jednu výjimku k dispozici kompletní kádr, což je nezvyk. Klokani však doma v sezoně ještě neprohráli a za 540 minut tam inkasovali jediný gól.
Absence: Jásir, Javorček, Pleštil, Smrž – Jemelka (všichni zranění).
Statistika zápasu: Někdejší záložník Viktoria Aleš Čermák přispěl gólem či asistencí k téměř polovině z 15 branek Bohemians v tomto ročníku (5+2). Jeho podíl 47 % na celkové produkci týmu je nejvyšší ze všech hráčů v lize.
Neděle 22. listopadu
Nováček z Brna po ostrém startu tápe, z minulých pěti kol zapsal jen čtyři body, méně jich má za dané období už jen Zlín. A v posledních dvou duelech dokonce svým soupeřům povolil ohromujících 10 přesných střel na branku. Zato Východočeši se rozletěli a pomalu stoupají tabulkou. Naposledy vyloupili Teplice (4:1) a aktuálně mají dokonce třetí největší počet ran mezi tři tyče v soutěži (69 spolu s Libercem) za Spartou (86) a Slavií (85).
Absence: Bammens, Patrák, Šimek, Vinícius – Juroška, Kaká, Vašulín (všichni zranění).
Statistika zápasu: Pardubický Arouna Ouattara proměnil minule svůj první start v základní sestavě ve vlastní show. V Teplicích vyslal celkem pět střel, z toho čtyři byly přesné a dvě skončily v síti. Záložníkovi z Burundi je přitom pouhých 19 let.
Východočeši naposledy zabrali a po pěti ligových duelech bez výhry rozcupovali Olomouc 5:0. Slovácko zvládlo klíčový duel ve Zlíně, se svým příštím protivníkem však padlo pětkrát po sobě (při skóre 2:16) a ve dvou minulých domácích duelech od něj schytalo dohromady osm gólů. Spadeno na něj má především jeho bývalý hráč Ondřej Mihálik, jenž mu v minulé sezoně za 119 minut na hřišti nasázel tři góly.
Absence: Ndubuisi, Niarchos, Tetour – Darida, Neto, Vlkanova, Wiesner (všichni zranění) .
Statistika zápasu: Olomouc byla čtvrtým týmem v této sezoně, jenž proti Hradci dohrával v deseti. A Slovácko nemá v tomto ohledu nejlepší vyhlídky. Od začátku ligové sezony totiž jeho hráči nasbírali už šest červených karet, suverénně nejvíc z celé soutěže.
Letná uvidí souboj o druhou příčku. Pokud hosté zvítězí, upevní si na ní své postavení. Minule se jim to na stadionu Sparty málem povedlo, Jan Kuchta vyrovnal teprve pět minut před koncem. Liberec se chlubí nejlepší obranou ligy, navíc posbíral venku v sezoně nejvíc bodů (obojí spolu se Slavií). Sparta však doma zakopla jedině v derby, jinak své soupeře utaví dlouhým držením míče (průměr 62,3 % na zápas) a presinkem v útočné třetině (70 zisků, obojí nejvíc ze všech).
Absence: Karabec, Ryneš, Ševínský – Baboula, Drakpe, Faye, Knapík, Krollis, Kúdelčík, Zyba (všichni zranění).
Statistika zápasu: Zápas nabídne i zajímavý generační souboj gólmanů. Čtyřiatřicetiletý Tomáš Koubek má v liberecké brance nejvyšší úspěšnost zákroků (81 %) v lize, jeho o 10 let mladší soupeř Jakub Surovčík udržel stejně jako on šestkrát nulu (z toho ovšem jen dvakrát doma).