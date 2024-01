Atlético je posledním postupujícím do semifinále Copa del Rey, hubenou výhru zařídil Depay

Atlético Madrid se stalo posledním postupujícím do semifinále Copa del Rey, když porazilo Sevillu těsným výsledkem 1:0. Domácí se mohli dostat do vedení už v 26. minutě, ovšem Antoine Griezmann (32) zahrávající pokutový kop při zakončení uklouzl a přestřelil. Francouzovo zaváhání napravil až necelou čtvrthodinu před koncem Memphis Depay (29). Madridský celek se do takto pokročilé fáze domácího poháru probojoval po sedmi letech.

Utkání nezačalo v příliš vysokém tempu, k vidění tak byla zejména spousta nedovolených zákroků a nepřesných přihrávek ve finální fázi. Až ve 24. minutě došlo k výraznějšímu vzruchu před brankou Los Hispalenses, a to poté, co Marcao fauloval ve vápně Nahuela Molinu. Avšak nabídnutou příležitost neproměnil Griezmann, který při exekuci penalty podklouzl a poslal míč vysoko nad.

Od té doby se obraz hry příliš nezměnil a stav zůstal bezbrankový i po přímém kopu Rodriga de Paula, který jen těsně netrefil prostor mezi třemi tyčemi Orjana Nylanda.

Statistiky utkání. Livesport

Po sedmi minutách druhé půle mohl Griezmann napravit své penaltové selhání, ovšem jeho efektní akrobatický pokus neskončil za zády norského brankáře. Gólové mlčení nakonec prolomil až střídající Depay, když si v 79. minutě na malém vápně našel přesnou přihrávku Ángela Correy a dopravil míč do sítě.

O pár minut později se z ničeho nic objevil v obrovské příležitosti Sergio Ramos, avšak někdejší hráč Realu Madrid ve skluzu vůbec netrefil bránu. Zápas nabídl infarktový závěr, jelikož hlavní sudí Jill Manzano v nastavení nejprve nařídil penaltu ve prospěch hostů, aby ji následně po zhlédnutí videozáznamu odvolal.

Sevilla tak přišla i o to poslední, co jí v aktuálním ročníku dělalo radost, jelikož vypadla ze španělského poháru. Na dva zápasy hrané semifinále čeká Atlético v průběhu února.