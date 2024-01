Chelsea v EFL Cupu nestačila na Middlesbrough, bídný výkon podtrhla Palmerova selhání

Chelsea nepotvrdila roli favorita a v úvodním semifinále EFL Cupu překvapivě prohrála na hřišti Middlesbrough 0:1. Domácí nezastavila ani brzká zranění a ve 37. minutě se ujali vedení zásluhou Haydena Hackneyho, Blues proti tomuto soupeři inkasovali poprvé po devíti zápasech. Trefa se navíc ukázala jako vítězná, a to navzdory skutečnosti, že hosté většinu duelu hráče v červených dresech přehrávali. Smolařem Londýňanů se stal Cole Palmer, jenž ještě v prvním dějství neproměnil tři obrovské příležitosti.

Fanoušci druholigového Middlesbrough se mohli na začátku roku těšit na konfrontaci s dvojicí celků z Premier League. První pokus skončil neslavně, byť proti Aston Ville v FA Cupu drželi svěřenci bývalého záložníka Manchesteru United Michaela Carricka nerozhodný stav až do 87. minuty. Při jejich tažení EFL Cupem, do jehož semifinále se probojovali po 20 letech, se jim do cesty postavila Chelsea.

Carrickovy plány narušila dvě brzká zranění, s těmito komplikacemi se ale outsider dokázal popasovat a do 31. minuty nepouštěl favorita do šancí. Až poté rozehrávku kapitána Jonathana Howsona vystihl Palmer, jenže mladá hvězda Londýňanů obrovskou příležitostí z hranice vápna pohrdla. To neplatilo na druhé straně pro Hackneyho, který vsítil první gól Boro do sítě Chelsea po 18 letech.

Statistiky utkání. Livesport

Využil k tomu přízemního centru Isaiaha Jonese, jehož na pravé straně nezastavil už jednou žlutou kartou napomínaný Levi Colwill. Srovnat mohl v nastavení úvodní půle Palmer, když Tom Glover mizerně vyrazil pokus Enza Fernándeze, s nečekanou příležitostí ovšem naložil prachbídně a zblízka přestřelil. Lépe mířil hned vzápětí po kličce uvnitř vápna, australský brankář byl ale připraven.

Hráči v červeném se po změně stran stáhli do hlubokého obranného bloku, k jehož prolomení nepřispěly ani omezené možnosti Mauricia Pochettina na lavičce náhradníků. Jednou z nich byl Mychajlo Mudryk, který po příchodu na trávník nebezpečně pálil v 73. minutě, jenže Glover jeho projektil ze 16 metrů zneškodnil. Tento zákrok byl pro účastníka olympijských her v Tokiu překvapivě tím posledním, závěrečný tlak favorita se totiž nekonal.

Známkování hráčů. Livesport

Chelsea tak se soupeřem, od nějž mezi lety 2007 a 2022 ve všech devíti vzájemných duelech nedostala ani gól, nečekaně prohrála. Termínem odvetného utkání je 23. leden.

