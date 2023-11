Vážně nebyla! Chytil je stále přesvědčen o tom, že v Albánii rukou nehrál

Mojmír Chytil (24) je i měsíc po utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii přesvědčený o tom, že rukou nezahrál a tudíž červenou kartu dostal neprávem. Právě tento moment z prvního poločasu duelu výrazně přispěl k vysoké porážce národního týmu 0:3, kvůli níž se Češi nyní musejí třást o postup na mistrovství Evropy.

Chytil dostal v Albánii za nepříznivého stavu 0:1 druhou žlutou kartu za to, že podle rozhodčího Dannyho Makkelieho dostal míč za čáru úmyslně rukou. Slávistický útočník si stále trvá na svém, že se zkušený nizozemský sudí zmýlil, že vyloučen neměl být a branka měla platit.

Kvůli jednozápasovému trestu poté vynechal domácí duel s Faerskými ostrovy (1:0). "Viděl jsem tu situaci asi tisíckrát. Za mě je to pořád rameno, ale už je to za mnou. Teď se soustředím na Polsko. Samozřejmě bych to chtěl nějak odčinit, nebo hlavně pomoci týmu. To je cíl – vyhrát v Polsku," řekl Chytil.

Český tým má před záverečnými dvěma zápasy kvalifikace stále výhodnou pozici. K postupu na šampionát v příštím roce do Německa mu bez ohledu na další výsledky stačí na konec skupiny doma porazit Moldavsko. Pravděpodobně by ho na závěrečný turnaj poslaly i dvě remízy. "Chceme zápasy v Polsku a poté s Moldavskem vyhrát, jiné nastavení ani mít nemůžeme," prohlásil Chytil.

Tabulka skupiny E. Livesport

Jeho celek může slavit postup už po předposledním utkání v pátek v Polsku. Vedle vlastního vítězství by k tomu ale potřeboval i zaváhání Moldavska, které o necelé tři hodiny dříve přivítá lídra tabulky Albánii. "Myslím, že trenéři nám to nezakážou sledovat, ale my se soustředíme hlavně na náš zápas. Chceme Polsko porazit, je to v našich rukách," řekl Chytil.

Hodně se těší na druhý zápas s Moldavskem v Olomouci, kde fotbalově vyrostl. "Jako víceméně odchovanec Olomouce to považuji za správné místo (pro utkání)," uvedl s úsměvem. "Zápas je dlouho dopředu vyprodaný. Takže myslím, že bude skvělá atmosféra, jako vždy v Olomouci na reprezentaci bývá. Moc se na to těším, ale doufám, že bude rozhodnuto už dřív," doplnil.

Loni v listopadu v Olomouci při premiéře za reprezentaci zaznamenal hattrick a prvními třemi brankami pomohl k vítězství 5:0 v přípravě nad Faerskými ostrovy. "Vzpomínám na to. Byl to můj první reprezentační zápas a takhle se povedlo. Samozřejmě bych to rád zopakoval, a to v každém zápase. Ale není to jen o gólech, chci pomoci týmu. Ať se trefí kdokoliv," řekl Chytil.

Na Hané bude mít velkou podporu blízkých. "Někteří kamarádi kupovali lístky ještě v době, kdy jsem jim říkal, že zatím nevím, jestli budu v nominaci. Budu tam mít dost známých, kamarádů i rodiny, přesné číslo ale ještě nevím," podotkl s úsměvem.

Na sraz dorazil poté, co ve čtvrtek se Slavií zvítězil v Evropské lize nad AS Řím 2:0. "Po (ligovém) zápase s Plzní, který se nám nepovedl (1:2), jsme si řekli, že musíme zabrat. Přišel AS Řím a myslím, že jsme se v tom utkání všichni potkali s vítěznou formou. Myslím, že i mně osobně se zápas povedl. Měl jsem jednu šanci,, trochu mě mrzelo, že jsem nedal gól AS Řím. Ale byli jsme hrozně rádi za vítězství. My hráči ze Slavie si tu vítěznou mentalitu musíme přenést i do reprezentace," dodal útočník.