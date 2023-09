Dusno v kabině Švýcarska: Pořádně jsme netrénovali a hrajeme jako v parku, naštvalo Xhaku

Kapitán švýcarské fotbalové reprezentace Granit Xhaka (30) po sobotní remíze 2:2 s Kosovem v kvalifikaci mistrovství Evropy zkritizoval údajně vlažnou přípravu na zápas v Prištině. Vedoucí tým skupiny I v utkání dvakrát vedl, ale ve čtvrté minutě nastavení ho svým druhým gólem v zápase obral o dva body útočník Vedat Muriqi (29).

"Hráli jsme tak, jak to vypadalo celý týden. Netrénovali jsme, jak bylo potřeba. Bez tempa, bez intenzity. Dneska to pak vypadalo jako přátelák, nebo jako fotbálek v parku. Takhle to nejde," řekl podle listu Blick Xhaka.

"Nejde v zápase přepnout z nuly na 100, když toho za celý týden moc neuděláte. Po výkopu je to pak úplně jiný rytmus hry, to nedokáže žádný fotbalista na světě," uvedl třicetiletý záložník Leverkusenu, kam přestoupil v létě po letech strávených v Arsenalu.

Trenér Murat Yakin s jeho slovy nesouhlasil a řekl, že si s Xhakou promluví. "Trénovali jsme jako obvykle, všechno bylo pod kontrolou. Samozřejmě se nám nepovedlo všechno, co jsme si naplánovali. Ale vždycky je tam i soupeř. Nemůžeme očekávat, že touhle skupinou projdeme jenom tak," uvedl Yakin.

Jeho svěřenci po úvodních třech výhrách podruhé za sebou remizovali. Skupinu vedou o dva body před Rumunskem. Kosovo, kterému patří 109. místo ve světovém žebříčku, v kvalifikaci na Euro 2024 ještě nevyhrálo. Na kontě má čtyři body za remízy a v tabulce je předposlední.

