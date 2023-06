Haalandovi došla pára a Norsku se vzdaluje Euro. Řekl si o střídání, hájil se trenér

Dominik Reiniš

Erling Haaland, Martin Odegaard a další hráči z prvotřídních evropských klubů. Norsko vypadá na papíře opravdu skvěle. Svou sílu však tým trenéra Ståleho Solbakkena nedokáže přenést na hřiště, neboť po třech odehraných duelech kvalifikační skupiny A má na kontě jeden jediný bod za remízu v Gruzii. K úvodní porážce 0:3 se Španělskem přidali Norové v sobotu další neúspěch – v závěru domácího zápasu se Skotskem vyhořeli a přišli o všechny body.

Norsko šlo ve třetím kvalifikačním duelu do vedení, když Haaland po hodině hry proměnil penaltu po faulu na vlastní osobu. Jenže to bylo na delší dobu vše, co domácí v Oslu ukázali.

S blížícím se koncem zápasu sáhl trenér Solbakken hned k trojímu střídání – v 84. minutě stáhl ze hry vedle Patricka Berga a Frederika Aursnese i Haalanda. A bylo zle. Norové vzápětí dvakrát inkasovali a přišli o všechny body.

Norsku nepomohl k vítězství ani Martin Odegaard. fotball.no

"Požádal (Haaland) o střídání," hájil se Solbakken po zápase před novináři. "Nechali jsme ho na hřišti o 10 až 12 minut déle. V posledních minutách, kdy byl na hřišti, nás bylo o jednoho muže méně," dodal kouč Seveřanů.

"Byl úplně vyčerpaný. Několikrát předtím odehrál jen 60 minut. Bylo 30 stupňů, došla mu pára," vysvětloval Solbakken.

Pořadí v kvalifikační skupině A. Livesport

Přítomnost fenomenálního střelce Manchesteru City, který ve své úvodní sezoně v Premier League nasázel rekordních 36 branek, by dost možná osud zápasu nezvrátila. Jedno je však jisté – Norsku se po úvodních třech zápasech vysněný postup na Euro opět vzdaluje.