Hrajeme špatně. Nevím, jak z toho ven, uvedl po další polské prohře brankář Szczesny

Polsko v Tiraně prohrálo s Albánií po katastrofálním výkonu 0:2 a výrazně si zkomplikovalo pozici v kvalifikační skupině E. Svěřenci portugalského trenéra Fernanda Santose v pěti zápasech získali pouhých šest bodů a v pětičlenné skupině jsou na čtvrtém místě. "Je to zklamání a velká ostuda," komentoval situaci po prohře v Albánii brankář Wojciech Szczesny (33).

Brankáře Juventusu z porážky vinit nelze, protože nemohl nic dělat s ani jedním inkasovaným gólem. Byli to hráči v poli, kteří svým výkonem zklamali a nedokázali na dva zásahy Albánců nijak reagovat. Szczesny byl v rozhovoru pro polskou televizi TVP zcela bezradný. Naději na zlepšení v nejbližší době nevidí.

"Na fotbal bez nešťastných událostí a smůly moc nevěřím. Dnes vyhrál tým, který vstřelil dva góly. My jsme si nevytvořili prakticky žádnou gólovou šanci. Nebyl to dobrý zápas," komentoval zklamaný třiatřicetiletý gólman.

Polsko si tak výrazně zkomplikovalo situaci v kvalifikační skupině. Červenobílí jsou pouze před Faerskými ostrovy. Mnoho fanoušků i novinářů proto očekává odvolání trenéra Fernanda Santose. Že je v týmu potřeba něco změnit, dokazuje i Szczesného odpověď na otázku ohledně dalšího směřování národního týmu.

"Po tom, co se stalo na hřišti, to na nějaké výrazné zlepšení nevidím. Kluky nelze kritizovat za jejich nasazení a práci, kterou odvádějí na trénincích. Na hřišti to ale zatím vypadá buď velmi špatně, nebo hrozně. A to není dobrý signál," řekl.

Přehled zápasu Albánie – Polsko 2:0