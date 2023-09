Itálie si v kvalifikaci o ME připsala první výhru pod Spallettim, Španělsko smetlo Kypr

Itálie si v kvalifikaci o ME připsala první výhru pod Spallettim, Španělsko smetlo Kypr

Fotbalisté Itálie v kvalifikaci o mistrovství Evropy zdolali doma 2:1 Ukrajinu a připsali si první výhru pod novým koučem Lucianem Spallettim (64). Ve skupině C se posunuli na druhé místo o skóre před dnešního soupeře. Belgie si na svém hřišti poradila 5:0 s Estonskem, dvakrát se trefil nejlepší střelec kvalifikace Romelu Lukaku (30). Ve skupině F je blízko postupu rovněž Rakousko, které zvítězilo 3:1 ve Švédsku.

Domácí celek měl od úvodního hvizdu jasnou převahu, kterou dokázal už po čtyřech minutách hry zužitkovat hlavičkující Jan Vertonghen. Matador obrany země z Beneluxu tak ideálním způsobem oslavil svůj 150. reprezentační duel. Další skvělé vystoupení za národní tým předvedl také Romelu Lukaku, jenž si připsal asistenci na druhý gól utkání a po změně stran i sám přidal dvě přesné trefy. S celkovým počtem osmi gólů se tak osamostatnil v čele tabulky střelců celé kvalifikace.

Statistiky utkání. Livesport

Úspěch favorizovaného celku se nerodil lehce, když zejména v první půli musel několikrát do akce jeho brankář Omri Glazer. Po změně stran se obraz hry rapidně změnil a aktivita modrobílých přinesla ovoce ve třetí minutě nastavení, v níž svůj první reprezentační gól vstřelil Gabi Kanichowsky. Domácí se díky tomu posunuli v neúplné tabulce na druhou příčku tabulky.

O výhře domácích rozhodla dvěma góly z první půle čerstvá akvizice Interu Davide Frattesi. Čestný úspěch Ukrajinců zaznamenal Andrij Jarmolenko, jenž se 46. reprezentační trefou přiblížil historicky nejlepšímu střelci žlutomodrých Andriji Ševčenkovi na rozdíl pouhých dvou zásahů.

Střelci utkání. Livesport

Hosté měli výborný vstup do utkání, když se již po pěti minutách prosadil Eljif Elmas. K povinné výhře také velkým dílem přispěl autor vyrovnávací branky z předcházejícího duelu Enis Bardhi, jenž asistoval jak u trefy záložníka italské Neapole, tak u následného zásahu Jovana Maneva. Hráči Severní Makedonie tak zapsali do tabulky již sedm bodů a v nadmíru obtížné skupině C je od druhé příčky dělí jen horší vzájemná bilance s Italy či Ukrajinci.

O osudu zápasu rozhodly po asistencích 18letého Antonia Nusy hlavní hvězdy v dresu Skandinávců Erling Haaland a Martin Ödegaard, kteří tak druhou výhrou v řadě zvýšili naděje svého týmu na účast v hlavní části turnaje. Naopak Gruzie v Oslu zaznamenala druhou prohru za sebou a po dobrém vstupu do skupinové fáze se jí začala vidina postupu vzdalovat.

Tabulka skupiny A. Livesport

Průběh střetnutí výrazně narušily transparenty a pokřiky domácích příznivců směrem k soupeři, kvůli kterým hlavní arbitr zápas na několik desítek minut přerušil. Hlavní postavou úvodního dějství se stal Vedat Muriqi, jenž byl ve 42. minutě vyloučen. Hráči ve žlutém se však dlouho nedokázali prosadit i proto, že Nicolae Stanciu neproměnil penaltu. Bývalý fotbalista pražské Sparty nebo Slavie se přece jen sedm minut před koncem prosadil ze hry a rozhodl o posunu svého týmu na druhou příčku tabulky.

Domácí tým na hřišti od úvodních minut vládl, což se projevilo i ve skóre. Na obou gólech v prvním poločase se asistencemi podepsal 21letý hráč Athletiku Bilbao Nico Williams. Ten mimo jiné poslal přesný centr na hlavičku Mikelu Merinovi, díky čemuž se záložník Realu Sociedad trefil v dresu národního týmu poprvé od olympijských her v roce 2021.

Hodnocení hráčů. Livesport

O vítězi rozhodl krátký interval na začátku druhé půle, kdy domácího gólmana překonal nejprve Michael Gregoritsch a jen o tři minuty později také Marko Arnautovič, který ještě z následné penalty svou druhou trefou vítězství pojistil. Zatímco severskému týmu se sen o závěrečném turnaji v Německu zřejmě definitivně vzdálil, hosté míří se sedmibodovým náskokem právě na Švédy za postupem minimálně ze druhého místa.

Hráči ze země helvétského kříže si podle očekávání vytvořili územní převahu, ta však celou první půli nevedla k vážnějšímu ohrožení branky soupeře. To změnila až poločasová přestávka, po které favorit duelu zabral a ve 49. minutě Cedric Itten zaznamenal rozhodující trefu. Velkého momentu se dočkal na druhé straně legendární andorrský obránce Ildefons Lima, jenž byl už v průběhu úvodního dějství plánovaně vystřídán, a oslavil tak svůj 137. a zároveň úplně poslední zápas na mezinárodní scéně.