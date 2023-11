Kuchta si pochvaluje delší video, reprezentace ale před Polskem přišla o Lukáše Sadílka

Od české fotbalové reprezentace se před závěrečnými zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku a s Moldavskem odpojil zraněný záložník Lukáš Sadílek (27) z pražské Sparty. Trenér Jaroslav Šilhavý (62) místo něj nikoho dalšího nepovolal a do Varšavy tak k pátečnímu utkání odletí ve středu 24 hráčů.

Sadílek dorazil s blíže nespecifikovanými zdravotními problémy už v pondělí na sraz. Situaci od té doby řešili kluboví i reprezentační lékaři, kteří v úterý rozhodli, že národní tým opustí. Za český celek si dosud připsal jen tři starty a ještě ani jednou nebyl v základní sestavě. Na poslední dvě utkání kvalifikační skupiny bude k dispozici pouze jeho mladší bratr a rovněž záložník Michal Sadílek.

"Sparta nás hned po víkendovém zápase o stavu Lukáše Sadílka informovala s tím, že na sraz přijede a ať ho vyšetří i naši lékaři. Probíhala debata na úrovni sportovního vedení i lékařů. Bohužel ten zdravotní stav je takový, že Lukáš do nadcházejících zápasů reprezentace nastoupit nemůže," uvedl reprezentační manažer Tomáš Pešír.

Národní mužstvo se v Praze druhým dnem chystalo na duel v Polsku. Před polednem hráči absolvovali důkladnou přípravu a rozbory u videa. "Myslím, že když už se teď láme chleba a je ke konci kvalifikace, je i dobře, že máme trochu delší video. Uvědomujeme si totiž vážnost zápasu a tíhu okamžiku. Takže se ani nijak nezlobíme, myslím, že tady máme dost volna na to, abychom si odpočinuli. Delší video nám může jen prospět," řekl na tiskové konferenci útočník Jan Kuchta.

Tři dny po utkání ve Varšavě přivítá národní tým v Olomouci Moldavsko. Šilhavého svěřenci figurují v kvalifikační skupině na postupovém druhém místě za vedoucí Albánií a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim stačí porazit Moldavsko. Velmi pravděpodobně by je na závěrečný turnaj poslaly i dvě remízy. Od rozdělení federace Česko na Euru ještě nikdy nechybělo.

"Cíl máme takový, že to chceme zvládnout už s Polskem. Tři body odtud by pro nás měly cenu zlata," řekl Kuchta, který očekává těžší zápas než při výhře 3:1 doma v březnu v úvodu kvalifikace. "Myslím, že to bude jinačí zápas než ten v Praze. Už jen proto, že Poláci vyměnili trenéra. Mají tam některé trochu jiné hráče. Bude to možná ještě těžší, než kdyby tam byla ta zarytější jména. Budou se chtít předvést před trenérem i fanoušky, nedají nám nic zadarmo," doplnil sparťanský útočník.

Přivítal, že reprezentace má tentokrát na přípravu o den víc než v říjnu před utkáním v Albánii, kde Češi prohráli 0:3. "Myslím, že je to ve větším klidu. Když jsme měli předešlé srazy, bylo to vše takové nahňácané na sobě, vše v rychlém sledu. Regenerace nebyla úplně taková, jak bychom potřebovali, i když na hotelu máme vše," dodal Kuchta.