Polsko – Česko. Chceme přímý postup, říká trenér domácích Sabierz

Přestože fotbalisté Polska před pátečním závěrečným zápasem kvalifikace proti Česku už nemají situaci ve skupině ve svých rukou, trenér Michal Probierz stále věří v přímý postup na evropský šampionát. Jednapadesátiletý kouč doufá, že jeho svěřenci nedopustí podobný začátek jako v prvním vzájemném duelu v březnu v Praze, kde při porážce 1:3 inkasovali dvě branky v úvodních třech minutách. Na tiskové konferenci kouč také uvedl, že některé české hráče osobně sledoval minulý týden při utkání Slavie v Evropské lize proti AS Řím.

Poláci figurují před svým závěrečným duelem na třetím místě tabulky s jednobodovou ztrátou na Česko a musejí spoléhat na příznivé výsledky. K přímému postupu na šampionát už jim nemusí stačit ani případná páteční výhra ve Varšavě, pokud by svěřenci Jaroslava Šilhavého v pondělí doma porazili Moldavsko.

"Chceme bojovat o přímý postup. Počítáme i se štěstím, protože to nezáleží jen na nás. V životě se stávají různé věci, občas musí štěstí pomoci. Z druhého zápasu skupiny mezi Moldavskem a Albánií (o tři hodiny dříve) si nedělám žádnou hlavu, nemůžu to ovlivnit. Výsledek se určitě dozvím, ale sledovat to nebudu," řekl Probierz.

Aktuální forma týmu. Livesport

"Hlavně musíme zvládnout náš zápas. Doufáme, že po něm budeme ti spokojenější, abychom pak mohli čekat na pondělní výsledek. Bez naší výhry by to pak bylo k ničemu," doplnil kouč, který převzal polskou reprezentaci po zářijovém programu po odvolaném Portugalci Fernandu Santosovi.

Před týdnem navštívil v pražském Edenu utkání Evropské ligy, v němž Slavia porazila AS Řím 2:0. "Byl jsem se podívat na některé české hráče ze Slavie, myslím, že mi to v přípravě na zápas pomohlo. Rád jsem potkal (manažera reprezentace) Tomáše Pešíra, kterého jsem trénoval (v Bialystoku). Rád jsem pohovořil i s trenérem," uvedl Probierz.

"Víme, že nás čeká tým, který hraje velmi agresivní fotbal. Bylo to vidět v prvním utkání, v němž od samého začátku na nás velmi agresivně nastoupili. Na to si musíme dát pozor a čelit tomu. Musíme hrát rychle dopředu a neumožnit soupeři, aby získával balony kolem našeho vápna. Víme, že Češi mění rozestavení, i to mělo vliv na to, jak jsem skládal tým. Také mají hodně vysokých hráčů, takže si musíme dát pozor i na centry," poznamenal Probierz.

Je rád, že se do polské reprezentace vrátil kapitán Robert Lewandowski, který v říjnu scházel kvůli zranění. "Lewa je jeden z nejlepších útočníků na světě. Mladí mohou nasávat zkušenosti, mnoho hráčů mu naslouchá, jak se zlepšit. Atmosféra je velmi dobrá. Hráči si Roberta velmi váží. Mým úkolem je, aby se u nich konečně objevila sebedůvěra," řekl Probierz.

Přehled utkání Polsko – Česko (20:45, pátek)