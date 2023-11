S omluvou přispěchal i Coufal: Jako reprezentant jsem vzor pro děti. Zklamal jsem i sám sebe

Vladimír Coufal nastoupil v základní sestavě do 7 z 8 zápasů kvalifikace.

Jako první se na sociální síti Instagram ozval v pondělí Jan Kuchta (26). O den později už se veřejně kál i Jakub Brabec (31), kterého následoval i třetí z "olomouckých hříšníků" Vladimír Coufal (31). Obránce West Hamu, jenž před vyloučením ze srazu patřil mezi reprezentační opory, uvedl, že "zklamal i sám sebe".

Tradiční opora pravé strany obrany českého národního týmu zásadně porušila interní pravidla v sobotu večer, když po boku dvou spoluhráčů vyrazila do nočního klubu. "Udělal jsem obrovskou chybu, kterou si budu vyčítat do konce života. Poprvé v životě jsem porušil zásady, ve které jsem celou kariéru věřil a striktně je dodržoval," stojí v Coufalově vyjádření na Instagramu.

Zmínění hráči chyběli u pondělního vítězství 3:0 nad Moldavskem v závěrečném utkání kvalifikace a u postupu na mistrovství Evropy v Německu. "Mám obrovskou radost, že česká reprezentace včera postoupila na Euro 2024. Všem, kdo se na tom podíleli, srdečně blahopřeju," prohlásil Coufal.

"Vím, že jsem byl dva dny před zápasem někde, kde jsem neměl co dělat. Vždycky jsem si zakládal na profesionálním chování, což jsem teď porušil. Touhle chybou jsem se připravil o krásný zážitek s týmem, což postup na Euro bezesporu je. Všichni, kdo mě znají, ví, že tohle je pro mě trest nejvyšší," dodal obránce West Hamu.

Vladimír Coufal sdílel omluvu na svém instagramovém profilu. @cuf_5

Autor čtyř gólových přihrávek z aktuálního ročníku Premier League také uvedl, že ho události sobotní noci mrzí. "Strašně mě to mrzí a budu s tím muset žít. Mrzí mě to o to víc, že jsem reprezentant a vzor pro mnoho dětí, což pro mě byla vždycky čest, vážil sem si toho, a udělám všechno možné, aby tomu v budoucnu zase tak bylo," napsal Coufal.

Mimo jiné dle vlastních slov zklamal i sám sebe. "Vlastně jsem zklamal i sám sebe, své principy a životní cestu, po které kráčím už velice dlouho," uvedl bývalý hráč Slavie či Liberce a na závěr dodal: "Můžu slíbit, že udělám všechno pro to, abych ztracenou důvěru získal zpátky. Stejně jako důvěru fanoušků, kterých jsem si vždycky vážil. Zároveň vím, že se něco takového už nikdy opakovat nebude. Omlouvám se všem, které jsem zklamal."

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání v Olomouci rozhodl, že se budoucností trojice hráčů bude zabývat poté, co jmenuje nástupce Šilhavého. Nový kouč by měl mít hlavní slovo, zda je bude chtít v mužstvu. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek zdůraznil, že výkonný výbor rozhodně hráče navždy nevyřadil z reprezentace.