Stanciu Rumunsku na Euru věří. Jsme v euforii, vydáme ze sebe všechno, říká kapitán týmu

Kapitán rumunské reprezentace Nicolae Stanciu (30) prohlásil, že stále cítí euforii po letní kvalifikaci na mistrovství Evropy, a dodal, že si stále naplno neuvědomuje, že bude reprezentovat Rumunsko na druhém závěrečném turnaji své kariéry. Bývalý záložník Sparty nebo Slavie se domnívá, že slabých týmů už v Evropě není a všechny skupiny na šampionátu budou vyrovnané.

"Je to jedinečný pocit, všichni tu euforii po kvalifikaci stále prožíváme. Jsme nesmírně šťastní a hrdí, protože už je to dlouho, co jsme se naposledy dostali na závěrečný turnaj. Oblékat národní dres je pro mě vším a nosit kapitánskou pásku je něco nepopsatelného. Stále si plně neuvědomuji, že si zahraji na dalším mistrovství Evropy," uvedl záložník v rozhovoru pro FRF TV.

"Těžko popsat, jaký je to pocit, protože o tom jen sníte, když začínáte hrát fotbal a nenapadne vás, že byste mohli hrát na tak velkém turnaji za svou zemi. Cítím se naplněný ve všech směrech. Je to něco jedinečného, co mi zůstane do konce života," řekl bývalý hráč obou pražských "S".

Rumunsko se na Euro kvalifikovalo z prvního místa skupiny I. Profimedia

"Naším cílem na Euru je postoupit ze skupiny a pak se uvidí, jak to půjde dál. Je to realistický cíl. Naším trumfem je týmovost, i když vím, že se s tím neustále opakujeme. Největší síla národního týmu je ale zkrátka v tom, že jsme jednotná a silná skupina, všichni necháme na hřišti všechno, když oblékneme dres se znakem na prsou," věří Stanciu.

Rumunsko se na mistrovství Evropy představí ve skupině E, kde se utká s Belgií a Slovenskem. Doplní je ještě vítěz play off B, tedy jeden tým ze čtveřice Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Izrael a Island.

"Všechny skupiny na šampionátu jsou těžké a vyrovnané, nejen ta naše. Na závěrečném turnaji dává smysl, že jsou všechny týmy silné. Bude to zajímavé Euro," myslí si záložník saúdskoarabského Damacu.

Stanciu promluvil o soupeřích v Lize národů. Opta by Stats Perform

Stanciu zhodnotil také los Ligy národů. Rumunsko působí na úrovni C, a zahraje si tak proti Kosovu, Kypru a jednomu z dvojice Litva–Gibraltar.

"Je to vyrovnaná skupina. Kdybych řekl, že je těžká, zase bych vyvolal kontroverzi nebo by si lidé řekli, že jsem se zbláznil. Už není malých týmů. S Kosovem jsme hráli v kvalifikaci o Euro a víme, jak je silné. Je obzvláště těžké hrát u nich. Říkám ale, že skupinu zakončíme na prvním místě. To je důležité, abychom měli dobrou výchozí pozici před mistrovstvím světa v roce 2026," uzavřel Stanciu.