Szczesny lapil penaltu a odvrátil svůj konec: Nejspíš bych uzavřel reprezentační kariéru

Polský fotbalový brankář Wojciech Szczesny (33) přiznal, že chycenou penaltou v poslední sérii úterního rozstřelu proti Walesu zřejmě odvrátil konec reprezentační kariéry. Třiatřicetiletá opora Juventusu dovedla svůj tým skrz play off na evropský šampionát, po postupu ale cítila spíš úlevu než radost.

Finálové utkání play off v Cardiffu nenabídlo gól v základní hrací době ani v prodloužení. V rozstřelu uspělo všech devět úvodních střelců, až na konci páté série Szczesny vystihl střelu domácího Daniela Jamese a zajistil Polsku pátou účast na Euru v řadě.

"Byl na nás velký tlak, takže teď je to spíš úleva než nějaká velká radost. Pro mě osobně i proto, že porážka by nejspíš znamenala konec mé reprezentační kariéry," citoval Szczesného oficiální web UEFA. "Jako gólman si takový postup užívám o to víc. Každý brankář sní o tom, aby chytil závěrečnou penaltu v rozstřelu a rozhodl o titulu nebo o velkém vítězství," přidal.

Poláci zahájili kvalifikační skupinu třemi porážkami v úvodních pěti zápasech, na což doplatil portugalský kouč Fernando Santos. Toho v říjnu nahradil Michal Probierz, jenž dovedl tým na třetí místo za vítěznou Albánií a českou reprezentací.

"Poslední rok a půl pro nás nebyl příliš pozitivní. Měli jsme postoupit už ze skupiny, naštěstí se nám to povedlo alespoň přes play off. Walesu je mi líto, sehrál dobrý zápas, ale penaltový rozstřel je vždycky trochu loterie," řekl Szczesny.

Polsko čeká na letním šampionátu v Německu ve skupině D postupně Nizozemsko, Rakousko a Francie.